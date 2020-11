Josipu nije dobro: 'Svijet mi se srušio. Osjećam se katastrofa'

Josip je cijeli dan proveo na čamcu, no osim što mu je pukla oprema, shvatio je i da nije ulovio niti jednog šarana, što ga je samo bacilo u depresiju

<p>Dok su farmeri bili raspoređeni na svojim zadacima, Josip je cijeli dan vodio bitku s ribama. Premda mu je jučerašnji dan dao dobar vjetar u leđa, kada je ulovio 6kg ribe te ispunio dnevnu normu, čini se kako se taj vjetar danas utišao.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p> </p><p><strong>Josip </strong>je cijeli dan proveo na čamcu, no osim što mu je pukla oprema, shvatio je i da nije ulovio niti jednog šarana, što ga je samo bacilo u depresiju.</p><p>- Meni se svijet srušio. Tri puta mi je pukao štap danas tako da više nemam ni hranilice, ni vodilice ni udice, ni ništa. Osjećam se katastrofa, umoran sam, cijeli dan sam na suncu, glava me boli - jadao se Josip i zaključio: 'Jako mi je žao, ali jako sam se trudio. Trebao bih odmor, ali znam da nisam ni približno blizu dovršenja zadatka. Ovog trenutka se osjećam kao pohabana riba'. </p><p>Vidjevši ga tako utučenog, <strong>Dora</strong> ga je došla ohrabriti kazavši mu kako će sve biti dobro te da će uspjeti izvršiti zadatak.</p><p>- Već smo svi naviknuli da će Josip gorjeti za zadatak. Žao mi ga je i suosjećam s njim. Baš sam bila sretna jučer zbog njega, a danas ovo - komentirala je Dora i otkrila što veže nju i <strong>Josipa:</strong> 'Kod nas se stvorilo jedno povjerenje. Nisam osoba koja ga je osuđivala zato što on priča, zanese i počne drečati i to je sigurno primijetio. Pričali smo o nekim stvarima, otvorio mi se više puta i to cijenim. Ipak ovdje moraš imati nekoga s kime možeš otvoreno porazgovarati, a to se između nas događa!'.</p><p>Na farmu je stigao i trgovački putnik Mimi, a kako bi ga ponukala da im spusti cijene, gazdarica Zdenka odlučila se srediti za njega.</p><p>- Mislila sam, možda će mi dati neki vranac niže za hranu - otkrila je Zdenka. Mimiju su i ovoga puta ponudili domaće proizvode sir, tjesteninu, tri vrste kruha, koji su sami radili, no čini se kako farmeri na kraju ipak nisu zadovoljni s kupovinom, a nije čak ni sama gazdarica u potpunosti.</p><p>- Ja sam i zadovoljna s kupovinom, i nisam. Mislim da on ima dosta visoke cijene, bilo je nekih popusta, ali malo - komentirala je. </p>