Josipu smeta što se Renata viđa s drugim kandidatom: 'Bili smo kolege, a sad misli da je bolji...'

Novi je dan za devet parova u sociološkom eksperimentu 'Brak na prvu', ali neki su se vratili na stare zanimljive teme…Dok su Renata i Josip čistili po stanu, Josip je ispitivao suprugu o Alenu te komentirao kako se oni viđaju svakih pet dana. 'Je li to problem? Što mi brojiš?', smijala se Renata dok je Josip objašnjavao kako samo primjećuje da se često viđaju.

Renata u tome nije vidjela ništa sporno jer Alena smatra prijateljem, što je začudilo Josipa jer ga je do jučer oslovljavala kao kolegu.

- Siguran sam da misli da je bolji od mene, da joj više odgovara i rekao bih čak da je njoj s njime proradila ta famozna kemija o kojoj govori, ali to ostaje Renati na izbor i to samo ona znade - rekao je Josip i ponavljao Renati da mu je obećala masažu, a ona je rekla da će mu ispuniti želju, ali da i dalje neće s njim spavati u krevetu.

Foto: RTL

Kako su dečki na jučerašnjoj radionici dobili zadatak partnericama pripremiti poseban spoj, Lovre je za Klaru priredio - havajski party. Ona je bila ugodno iznenađena i zahvalila mu što se potrudio da je razveseli jer imala privatnih problema.

- Puno mi to znači - rekla je, a potom je Lovre prepričavao kako mu je bilo na radionici te istaknuo da mu se nije svidjela knjiga o pet jezika ljubavi.

Oboje su se složili kako su im bitnija djela od riječi te da im je važan dodir kad su u ozbiljnoj vezi. Podsjetio ju je da je prošlo tri tjedna otkako su se vjenčali i zanimalo ga je što misli kako show utječe na njega. Klara se smijala što je zaboravila na to i dodala:

- Može se primijetiti da si se malo promijenio, ne crniš više toliko s razmišljanjem, strpljiviji si, imaš više razumijevanja, bolje slušaš i ideš prema tome da budeš još bolja osoba nego što jesi. Lovre je bio baš sretan što mu je to rekla i zahvalio joj na tome.

Foto: RTL

Danijela i Alan radili su na zbližavanju pa ju je suprug fotografirao za Instagram i hvalio njezin izgled.

- Baš si seksi - uživio se Alan, no brzo su se počeli zafrkavati i smijati.

- Čak mislim da je napredovao od jučer - šalila se Danijela, no kasnije dodala:

- Mislim da se Alan i ja simpatiziramo.

Foto: RTL

Kasnije su došli u vinograd na večeru, neprestano se smijući.

- Lijepo mi je u njezinu društvu, jako se puno smijem… Ne sjećam se kad sam se posljednji put toliko smijao s nekim, jako sam sretan s njom - rekao je Alan.

Foto: RTL

Mura, Marko, Josip i Karmen posjetili su adrenalinski park, no Mura se nije usudila isprobavati išta zbog straha od visine pa nije ni Marko. S druge strane, Josip je bio impresioniran Karmeninom spretnošću i snagom, no ona je primijetila nešto drugo:

- Josip je jako zaokupljen sobom, njemu je najbitniji taj dio kako će se prezentirati i nema kapaciteta za odnos da bude na nekoj sličnoj razini da primijeti što meni treba.

Foto: RTL

Parovi su dobili pismo sa zadacima - neki od njih trebali su se gledati tri minute u oči i držati za ruke.

- Gledam u njezine oči i koliko god se trudim, jednostavno ne vidim još ništa - rekao je Alen, a Ani se činilo da je jedva čekao da prođe vrijeme.

Filip je nasmijavao Tamaru, Klari se kao i Alenu činilo da vrijeme ne prolazi dok Lovri zadatak nije bio problem jer je opušten s Klarom. Marko i Mura uputili su se na trkačku stazu i dogovorili da onaj tko izgubi mora tjedan dana prati i peglati robu. Na kraju je Mura pobijedila, a Marko zadovoljno komentirao:

- Zna voziti i snalažljiva je.

Foto: RTL

Danijela i Alan dobili su pitanja za bolje upoznavanje. Danijela je otkrila da cijeni Alanovu opuštenost i slobodan prostor koji joj pruža, no smeta joj kada joj govori kako da se ponaša. S druge strane, Alan voli Danijelinu ludost i posebnost, ali nije oduševljen time što brzo donosi zaključke bez potpunih informacija.

- Ona je stvarno jedna specifična osoba, ima specifičan humor, možda se vidim u tome - rekao je Alan.

Foto: RTL

Danijela se prisjetila kako joj je Alan na prvu djelovao uplašeno i kao da treba hitnu pomoć dok je Alan odmah primijetio njezinu ljepotu, simpatičnost i lijepe cipele. Drugi dio kandidata trebao je podijeliti s partnerom neko teško iskustvo koje ih je izgradilo kao osobu. Tina je pročitala pismo u kojem je otkrila da je umrla jedna njezina bliska osoba dok je ona radila u Amsterdamu te da joj je i danas žao što nije bila uz tu osobu. Tiago je podijelio priču o malformaciji prsa, što ga je ozbiljno pogađalo, ostavljajući trag na njegovo mentalno stanje čak i nakon operacije. Oboje su bili dirnuti međusobnim pričama jer si do sada to nisu rekli. Nikolina i Anton dobili su isti zadatak, a profesor je pisao pismo o vezi s medicinskom sestrom koja je 'kriva' za njegovu današnju zatvorenost prema ženama jer je shvatio da ne smije žuriti s odnosom.

Foto: RTL

Nikolina je odmah povezala zašto je tako zatvoren prema njoj, a ona je pisala o svojim vezama za koje smatra da su je promijenile kao osobu jer je nakon svake spoznala nešto novo o sebi. Josipu je bilo teško pisati o intimi i čitati to Renati jer nisu ostvarili odnos kakav je želio. Renatu je najviše obilježila prethodna veza, kad se zaručila i shvatila da nije spremna na korak više pa je imala osjećaj kako je protratila vrijeme i sebi i partneru. Josip je podijelio s njom da žali što u svojih 40 godina nije imao površan odnos.

- Ono što priča, kako se šali, vuče na to da ga čovjek okarakterizira kao da je površan, no u suživotu s njim shvatila da sam definitivno nije površan - rekla je Renata.

Foto: RTL

Danijela i Alan stigli su u svoj stan, gdje ih je dočekao Danijelin pas Dexter. Alan joj je rekao da obožava životinje te da mu neće biti nikakav problem brinuti se za psa, šetati ga i družiti se s njim. No shvatio je da sada baš neće biti dobrodošao u Danijelinu sobu.

Sanela je posjetila Nikolinu i Antona i željela je čuti od Antona što mu se sviđa kod Nikoline, a on je istaknuo komunikaciju. No Sanela je željela znati privlači li ga seksualno, a Anton je napokon jasno rekao da ga ne privlači. Istaknuo je svoje napore oko gradnje odnosa s Nikolinom, no Sanela smatra da su njegov trud i angažman izostali.

- Naviknuli smo se jedno na drugo kao prijatelji i nema tu nikakvih pokušavanja za nešto više ni s moje ni s njegove strane - rekla je Nikolina.

Foto: RTL

Filip je danas organizirao spoj za Tamaru, a prvo ju je iznenadio sushijem iako ga on ne voli. Tamara je bila oduševljena, a drugo iznenađenje posebno ju je dirnulo jer joj je pustio snimku njezinih kućnih ljubimaca. No najljepše iznenađenje tek je uslijedilo - doveo je njezina psa Bluea, kojeg nije vidjela od početka eksperimenta.

- Znaš da inače ne kupujem cvijeće, ti su jedna od rijetkih - rekao joj je dok joj je davao buket ruža, a Tamaru je uistinu oduševio svojim pažljivim gestama.

Foto: RTL

Karmen, Josip, Mura i Marko su došli u svoje stanove, a kako će početi njihov zajednički život te kako će ostali parovi reagirati kad sutra stignu na zajedničku večeru - ne propustite pogledati sutra u 21.15.