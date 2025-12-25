Obavijesti

POKAZAO ŠTO MU JE NAJVAŽNIJE

Joško Čagalj Jole čestitao Božić uz posebnu obiteljsku fotku

Piše Dora Pek,
Joško Čagalj Jole čestitao Božić uz posebnu obiteljsku fotku
Foto: Luka Stanzl/PIXSELL - ILUSTRACIJA

Dragi ljudi, nek’ vam Božić donese mir u srcu, osmijeh na licu i toplinu doma. Provedite ga s onima koje volite, uz puno smijeha, dobre pisme i još bolje spize, poručio je pjevač

Božić je vrijeme koje Joško Čagalj Jole tradicionalno provodi s obitelji, a ove je godine s pratiteljima podijelio jedan takav, privatni trenutak. Pred objektivom su mu se pridružili supruga Ana i njihove tri kćeri - Iva, Ema i Tija te sin Ivan Luka.

Obitelj je bila modno usklađena u nježnim, svijetlim tonovima. Djevojčice u bijelim haljinama, dok su Jole, supruga Ana i sinčić odabrali bež nijanse. Fotografiju možete pogledati OVDJE.

- Dragi ljudi, nek’ vam Božić donese mir u srcu, osmijeh na licu i toplinu doma. Provedite ga s onima koje volite, uz puno smijeha, dobre pisme i još bolje spize. Želim vam zdravlja, ljubavi i sriće, danas, sutra i kroz cijelu novu godinu. Čuvajte jedni druge i ne zaboravite: najlipši dar je biti čovik. Sritan i blagoslovljen Božić! - poručio je pjevač.

O blagdanima je i ranije govorio s puno emocije, posebno kad je riječ o Badnjaku i Božiću. Već više od 20 godina na Badnjak ne pjeva i ne radi, jer je taj dan odlučio sačuvati samo za sebe i obitelj. Otkrio nam je kako mu Badnjak počinje rano i bez žurbe, kavom na rivi, fritulama i druženjem.

Tijekom dana kod njega se okupljaju obitelj i prijatelji, često svrate i Huljići, ali i ljudi koji nemaju veze s glazbom. Smijeh, razgovor, čaša pića i opuštena atmosfera ono su što mu je tada najvažnije. Popodne se obično prebace u Zagvozd, navečer idu na ponoćku, a Božić je rezerviran za ručak u krugu obitelji.

Foto: Borna Filic/PIXSELL/ilustracija

