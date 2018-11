Joža počašćen pozivom općine: Farmeri su uključeni u proslavu

Općina organizira veliku proslavu u sklopu koje bi se prikazali običaji, tradicija i kultura moslavačkog kraja pa je načelnik pozvao mentora Jožu na sastanak kako bi mu predložio da se farmere uključi u tu proslavu. Počašćen ponudom, Joža je pristao.

Farmerima će pomoći i stručnjakinja za kulturu i tradiciju moslavačkog kraja Sanja te stručnjakinja za domaću gastronomiju Štefica.

Tako će Sanja farmere podučavati o nošnjama i plesu moslavačkog kraja, a Štefica o tradicijskim jelima koja su se spremala od onih namirnica koje su bile plod njihova rada i truda.

- Kod nas nema natrag, samo naprijed - zaključio je Joža sastanak sretan što će farmere financirati načelnik.

Joža je sretnu vijest prenio farmerima. S obzirom na to da se radi o velikoj proslavi, farmeri će imati tri tjedna da upiju znanje koje im stručnjakinje prenesu i da uvježbaju tradicionalne plesove i pjesme.

Svoj posjet farmerima Joža je iskoristio za tradicionalni obilazak farme. Anicu je tako zadužio za vrt koji je prekriven samo travom. Opomenuo ih je i za kućicu za slugu i sluškinju koja nije bila baš uredna te im dao upute za bolje održavanje farme.

Farmeri moraju očistiti septičku jamu, a gazda Ozren taj je zadatak odlučio dati Srećku. Prije nego što su prionuli na posao, gazda je predložio kratku pauzu kako bi popili kavu, no Srećko je odlučio otići odspavati. Farmere je to počelo nervirati.

- Znam da on ne može fizički, ali sve manje me to zanima. Mi smo tu ravnopravni i ako ne može neka izađe van - rekao je Ozren. Srećko se osjetio prozvanim što ide odspavati, no Ozren mu je rekao kako se to njega ne tiče.