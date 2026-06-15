Jozinović o prvom albumu i curi kojoj je posvetio pjesmu Meri: 'Ona će vjerojatno doći u Arenu'

Samo dan nakon premijere prvog autorskog albuma "Ja za čuda letim", glazbena senzacija Jakov Jozinović gostovao je u bravo jutru kod Ivane Mišerić, Filipa Hana i Brune Bucića. U radijskom domu koji ga prati od samih početaka karijere podijelio je prve dojmove nakon izlaska albuma te progovorio o pjesmama, popularnosti, ljubavi i dvama koncertima u Areni Zagreb koji ga očekuju ovoga tjedna.

- Stigli smo album i ja. Ja i moje prvo dijete, ha, ha. Kad je izašao, osjećao sam se kao da su mi istovremeno rođendan, svatovi i Nova godina... Sad će mi biti lakše. Zapravo mi nikad nije bilo teško. Ni pritisak ni komentari nisu me dirali. Sve mi je to bio vjetar u leđa da napravim svoje pjesme. Blagoslovljen sam zbog prilike koja mi je data i sada ću uživati u svojih deset pjesama. Ovo su pjesme iza kojih stojim sto posto. Imao sam pozitivan pritisak da sve bude kako treba - rekao je Jakov.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Već u prvom danu album je ostvario stotine tisuća slušanja, a bravo radio danas će svakog sata emitirati po jednu novu pjesmu, dok će album prvu veliku koncertnu premijeru doživjeti u Areni Zagreb 19. i 20. lipnja.

- 'Stol za dvoje' možda mi je najosobnija pjesma na albumu, iako je to sada postao i 'Raj'. Nije bilo planirano da imamo pjesmu za prvi ples. Nijedna pjesma nije nastala s tom idejom, ali 'Raj' bi vrlo lako mogao postati nečiji prvi ples. Najviše me zanimalo i kako će ljudi doživjeti '4 laste'. Ja sam je razumio od prvog dana, ali se pitaš hoće li i drugi prepoznati ono što si htio reći - priznaje.

Posebnu pažnju izazvala je i pjesma "Meri" pa je radijskog trojca, kao i tisuće obožavatelja, zanimalo je li posvećena stvarnoj curi.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

- Ne radi se o djevojci koja se stvarno tako zove, ime smo odabrali zbog zvučnosti. Ali pjesma je posvećena jednoj konkretnoj osobi. Zna da sam je otpjevao. Ta djevojka vjerojatno će doći u Arenu. Tako mi je barem obećala dok smo još bili dobri, ha, ha - tajnovito je ispričao regionalni miljenik.

Posljednjih mjeseci obara rekorde u kojem god gradu se pojavi. Ipak, ostao je skroman i prizeman dečko iz Vinkovaca.

- Prepalo me kad je album izašao i kada sam shvatio da ga je čuo cijeli Balkan. Javio mi se čak i čovjek iz Amerike. I dalje mi je nevjerojatno da me ljudi prepoznaju. Nekad me prepozna dijete od pet godina, nekad netko od 75 i to mi je baš drago. Ja sam ekstrovert, komunikativan sam i zapravo mi ništa nije neugodno. Osim mene samog, ha, ha - rekao je kroz smijeh.

A koliko mu je velika popularnost utjecala na privatni život?

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

- Popularnost je zakomplicirala dejtanje. Činjenica je da bi me možda lakše razumjela osoba iz javnog svijeta, ali to nije razlog da ne dam priliku nekoj curi koja je anonimna. Ali, i dalje sam solo - otkriva.

Zaradu od nastupa je, kaže, odlučio ulagati u karijeru: "Nisam si kupio ništa konkretno, osim albuma. Odlučio sam da album mora biti napravljen ozbiljno jer publika zaslužuje ozbiljan projekt. Vjerujem da će se to isplatiti... A od drugih stvari... Pa, nemam još uvijek svoj automobil, možda bih si to kupio jednog dana."

Objavljen u izdanju K.S.V. Creationa, album je rezultat suradnje autora, glazbenika i producenata različitih generacija i glazbenih senzibiliteta koji su svojim iskustvom i kreativnošću oblikovali njegovo konačno izdanje. Laura Sučec (Laurakojapjeva), Matija Cvek, Josip Palameta, Jerko Drljo, Dragan Brajović i Jelena Trifunović potpisuju tekstove i glazbu pjesama, dok su Mahir Sarihodžić, Marko Palameta, Srđan Sekulović Skansi, Tomislav Presečki i Zoran Švigi zaslužni za produkciju i njegov prepoznatljiv zvuk.

Foto: Gordan Svilar/Bravo!

Dok "Ja za čuda letim" obara rekorde, Jakov odbrojava dane do najvećih nastupa svoje karijere. Prva Arena Zagreb već je rasprodana, a za drugu su ostale tek posljednje ulaznice na gornjim tribinama, koje su dostupne putem sustava upad.hr.