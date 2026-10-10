Jozinović oduševio prepuni Višnjik: 'Želim vam se vratiti, učinili ste me najsretnijim'

Prepuni Višnjik, publika pristigla iz gradova diljem Dalmacije i drugih krajeva Hrvatske te večer ispunjena pjesmom, emocijama i nezaboravnom atmosferom. Tako je izgledao zadarski koncert glazbene senzacije Jakova Jozinovića, koji je u petak u Dvorani Krešimira Ćosića priredio glazbeno-scenski spektakl za pamćenje.

“Dobra večer, Zadre! Wow, kakav grad, kakvi ljudi! Presretan sam što sam večeras s vama u ovoj predivnoj dvorani u sklopu turneje ‘Ja za čuda letim’. Želim da se večeras zabavimo i pjevamo najjače!”, poručio je na samom početku.

Foto: Sime Zelic

Koncert je otvorio s pjesmom “Polje ruža”, a već od prvih taktova bilo je jasno da publiku očekuje posebna večer. Nizao je obrade poznatih hitova kojima je osvojio srca publike, ali i pjesme s hit-albuma prvijenca “Ja za čuda letim”. Od rasplesanih “Nećeš spavati” i “Meri” do emotivnih balada “Raj” i “4 laste”, publika je svaki stih pjevala uglas s omiljenom im zvijezdom.

Jedno od iznenađenja večeri bio je dolazak glazbene gošće Lorene Bućan, pjevačice grupe Magazin. Zajedno su izveli veliki hit “Suze biserne”, a potom je Lorena zapjevala i svoju uspješnicu “Tvoja i gotovo”.

“Meni je jako drago što je Lorena večeras ovdje s nama. Pratim je još od svih onih showova u kojima sam i ja bio. Drago mi je što smo oboje u onome što želimo raditi i da smo sretni. Sve što želim sebi, želim i tebi”, rekao je Jakov, a Lorena je imala posebnu poruku za njegove obožavatelje.

“Jakov je stvarno blagoslovljen što ima ovakvu publiku. Fenomenalni ste!”, poručila je.

Foto: Sime Zelic

Posebno emotivan trenutak uslijedio je tijekom izvedbe bezvremenskog hita “Kalelarga” Tomislava Ivčića, koji je Jakov otpjevao u duetu s mladim talentiranim Zadraninom Leom Radošem. Pjesma koja zauzima posebno mjesto u srcima Zadranki i Zadrana izazvala je oduševljenje u dvorani, a Jakov je nakon zajedničkog nastupa mladom kolegi uputio dirljive riječi podrške.

“Imaš sve što ti je potrebno i ja ti želim da ti se sve one sretne zvijezde na nebu poslože. Zaslužio si sve”, poručio mu je.

U repertoaru se našao i poseban glazbeni hommage preminuloj rock legendi Goranu Baretu, kojem je Jakov odao počast izvedbom kultne pjesme “Teške boje”.

Glazbeni spektakl pratila je i produkcija dostojna velikih svjetskih pop zvijezda. Raskošna pozornica, impresivan light show, specijalni efekti, deseci balona i konfeti upotpunili su koncert atraktivnim vizualnim prizorima.

Foto: Sime Zelic

Koliko mu je zadarska publika značila, Jakov je pokazao na samom kraju koncerta, kada joj se emotivno zahvalio i prisjetio svojih prvih nastupa u ovom gradu.

“Večeras ste bili apsolutno divni. Hvala vam na svakoj kupljenoj karti! Rekli su mi da je Zadar najteže rasprodati i hvala vam što smo u tome uspjeli. S vama imam predivne uspomene još od svojih prvih malih nastupa u ovom gradu. Bili ste divna publika, ispunili ste mi srce. Želim vam se vratiti, učinili ste me najsretnijim. Hvala, Zadre”, rekao je Jakov.



