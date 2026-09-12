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KONCERT ZA PAMĆENJE

Jozinović se oglasio nakon koncerta u rodnim Vinkovcima: 'Ovo je moj odgovor na sve'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 3 min
Jozinović se oglasio nakon koncerta u rodnim Vinkovcima: 'Ovo je moj odgovor na sve'
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Vinkovci: Jakov Jozinović održao koncert u svom rodnom gradu u sklopu Vinkovačkih jeseni | Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
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Mladi pjevač na svom je Instagramu objavio dojmljivu fotku i emotivan opis posvećen jučerašnjem koncertu na Vinkovačkim jesenima

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Jakov Jozinović podijelio je na Instagramu emotivnu objavu nakon, kako je sam napisao, najposjećenijeg koncerta u svojoj karijeri. Uz zračnu fotografiju koja prikazuje trg ispunjen tisućama ljudi, pjevač je sažeo osjećaje nakon nastupa pred više od 25.000 sugrađana u rodnim Vinkovcima.

Vinkovci: Jakov Jozinović održao koncert u svom rodnom gradu u sklopu Vinkovačkih jeseni Vinkovci: Jakov Jozinović održao koncert u svom rodnom gradu u sklopu Vinkovačkih jeseni Vinkovci: Jakov Jozinović održao koncert u svom rodnom gradu u sklopu Vinkovačkih jeseni
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Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

"25000+ ljudi u mom rodnom gradu. Moj najposjećeniji koncert u karijeri. Moja Vinkulja, moji sugrađani, koji su došli i pokazali što je ljubav, i koliko zajedno letimo za ova čuda", napisao je Jozinović, zaključivši objavu snažnom porukom: "Ovo je moj odgovor na sve."

Spektakularni koncert bio je središnji događaj otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni, jedne od najznačajnijih manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Ipak, uoči samog koncerta pojavile su se određene zamjerke u dijelu javnosti oko njegovog nastupa. Unatoč tome, odaziv publike bio je izvanredan, a atmosfera na koncertu, sudeći prema snimkama i reakcijama, bila i više nego odlična.

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija obožavatelja. Poruke poput "Ljubav pobjeđuje sve!", "Samo dok gledam ovo ježim se koliko je sve ovo predivno, emotivno i pre svega zasluženo!" i "Leti, sanjaj, a mi ćemo sa tobom!" preplavile su objavu.

*uz korištenje AI-ja
 
VINKOVAČKE JESENI Građani se bune protiv nastupa Jakova Jozinovića u Vinkovcima
Građani se bune protiv nastupa Jakova Jozinovića u Vinkovcima


 

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