Jozinović se oglasio nakon koncerta u rodnim Vinkovcima: 'Ovo je moj odgovor na sve'

Jakov Jozinović podijelio je na Instagramu emotivnu objavu nakon, kako je sam napisao, najposjećenijeg koncerta u svojoj karijeri. Uz zračnu fotografiju koja prikazuje trg ispunjen tisućama ljudi, pjevač je sažeo osjećaje nakon nastupa pred više od 25.000 sugrađana u rodnim Vinkovcima.

"25000+ ljudi u mom rodnom gradu. Moj najposjećeniji koncert u karijeri. Moja Vinkulja, moji sugrađani, koji su došli i pokazali što je ljubav, i koliko zajedno letimo za ova čuda", napisao je Jozinović, zaključivši objavu snažnom porukom: "Ovo je moj odgovor na sve."

Spektakularni koncert bio je središnji događaj otvorenja 61. Vinkovačkih jeseni, jedne od najznačajnijih manifestacija tradicijske kulture u Hrvatskoj. Ipak, uoči samog koncerta pojavile su se određene zamjerke u dijelu javnosti oko njegovog nastupa. Unatoč tome, odaziv publike bio je izvanredan, a atmosfera na koncertu, sudeći prema snimkama i reakcijama, bila i više nego odlična.

Njegova objava izazvala je lavinu reakcija obožavatelja. Poruke poput "Ljubav pobjeđuje sve!", "Samo dok gledam ovo ježim se koliko je sve ovo predivno, emotivno i pre svega zasluženo!" i "Leti, sanjaj, a mi ćemo sa tobom!" preplavile su objavu.

*uz korištenje AI-ja





