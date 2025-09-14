Judita Franković Brdar slavi poseban dan: Danas joj je 44. rođendan!

Judita Franković Brdar ima pravi razlog za slavlje. Naime, jedna od najljepših glumica danas slavi svoj 44. rođendan. Rođena je u Zagrebu, a ime je dobila po očevoj majci, što joj je uvijek bila posebna poveznica s obitelji. Također, Judita je diplomirala na dvopredmetnom studiju kroatistike i komparativne književnosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Zagreb: Glumica Judita Franković Brdar | Foto: Sandra Simunovic/PIXSELL

Inače, Juditina majka je odgojiteljica u vrtiću te vodi ritmičku skupinu, što je Juditu usmjerilo prema umjetničkim putevima. Glumačku edukaciju započela je 2001. u glumačkom studiju Teatra Exit pod vodstvom Simone Dimitrov-Palatinuš, a kasnije se usavršavala na brojnim radionicama gluma, plesa, lutkarstva, akrobatike i govora, surađujući s predavačima iz Hrvatske i inozemstva.

Judita je poznata i po brojnim uspješnim ulogama u kazalištu, filmu i televiziji, Publiku je osvojio nezaboravnim ulogama - od popularnih serija 'Počivali u miru' i 'Metropolitanci', do filmova poput 'Sonja i bik' i 'Majka asfalta'. Njezine izvanredne interpretacije donijele su joj i najviše filmskih nagrada - Zlatnu arenu za najbolju glumicu za film Izbrisana na 66. Pulskom festivalu, te Zlatnu arenu za sporednu ulogu u filmu Sveta obitelj na 71. festivalu.

Svestrana umjetnica ostavila je trag i u sinkronizaciji animiranih filmova. Njezin glas posudio je likovima u Disneyjevim i Pixarovim hitovima poput 'Merida hrabra', 'Izvrnuto obrnuto' i 'Ekipa za 6'.

Izvan scene, Judita vodi miran obiteljski život. U braku je sa snimateljem Markom Brdarom , a često ističe kako joj je upravo privatna sreća najveća podrška i inspiracija. U slobodnoj vrijeme Judita voli čitati i knjige. Također, ranije je trenirala rukomet i boks, a okušala se i u stepu, tangu te suvremenom plesu. Svojom energijom, talentom i profesionalnošću, Judita Franković Brdar ostaje jedna od najvažnijih figura hrvatske glumačke scene pa nema sumnje da će se i 44. rođendan obilježiti u stilu, okružen najbližima i uz priznanja koja je zasluženo osvojila.

bok fest | Foto: Damir Spehar/PIXSELL/privatna arhiva