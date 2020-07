Julie iz 'Savršenog': 'Viđala sam se s nekim, ali kad su stvari postale ozbiljne, prekinuli smo'

<p>Bivša kandidatkinja druge sezone 'Gospodina Savršenog' <strong>Julie Pavlović </strong>(21) rekla je kako joj se život uvelike promijenio nakon završetka showa. </p><p>- Upoznala sam puno novih osoba, a neke od njih su mi postali dobri prijatelji i prijateljice. Imam i više pratitelja na Instagramu, što mi je omogućilo da tu i tamo radim promocije događanja ili proizvoda. No, i dalje želim završiti fakultet i zaposliti se u svojoj struci, dakle, biti fizioterapeutkinja - rekla je Julie za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3844064/julie-iz-gospodina-savrsenog-za-rtlhr-vidjala-sam-se-s-nekim-ali-kad-su-stvari-postale-ozbiljne-prekinuli-smo/" target="_blank">RTL.hr</a>. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Goranom Jurenec</strong></p><p>Julie sve češće objavljuje fotografije iz Zadra, gdje je otišla kad je svijet poharala pandemija korona virusa.</p><p>- Zbog korona virusa sam otišla u Zadar i provodila vrijeme sa svojom obitelji. Nakon što su mjere malo popustile, prijatelji i ja smo počeli izlaziti na kupanje i sunčanje u Zaton. Naravno, ja uvijek svako druženje proslavim fotografiranjem pa su tako i nastale moje često objavljivane fotografije po plažama - kaže Julie.</p><p>U Zagrebu studira pa tamo i živi s kolegicom iz showa <strong>Emily Živčić</strong> (26). </p><p>- Kako studiram fizioterapiju u Zagrebu, a trenutačno se održavaju ispiti, ostatak sedmog mjeseca ću provesti u našem stanu s Emily. Nakon toga planiram ljetovanje tijekom cijelog osmog mjeseca u Zadru gdje ću s prijateljima slaviti uspješan prolazak ove fakultetske godine. Dok sam u Zagrebu, Emily i ja smo stalno skupa. Nadam se da će ona uspjeti doći do mene u Zadar barem na par dana tijekom ljetnog odmora - govori Julie. </p><p>Julie se u showu borila za srce <strong>Mije Matića</strong> (28), ali nije im uspjelo. No, imala je dečka jedno vrijeme nakon realityja. </p><p>- Viđala sam se s nekim, ali kad su stvari postale ozbiljne, nismo se htjeli prisiljavati da budemo u vezi za koju smo bili svjesni da će u jednom trenutku završiti. Stoga, odlučili smo ostati prijatelj i zasad sam sretno sama - govori Julie. </p>