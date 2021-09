Ivica Lako Laki iz 'Noćne more' u utorak je pokopan na groblju Miroševac u Zagrebu. Obitelj, prijatelji i kolege došli su se oprostiti od svog Lakija, a među njima je bio i Sead Hasanović, poznatiji kao Braco Cigan.

Za vrijeme mise sjedio je sam na klupici, gledao u pod... Teško hoda pa se služio štapom. Na sahrani su otpjevane četiri pjesme; 'Ima jedna duga cesta', 'Oči u Oči', 'Krist na žalu' te 'Put ka sreći' Gorana Bare i Plaćenika.

Od Lakija su se oprostili i oni koji su ga voljeli gledati na televiziji. Nosili su limenke pive, dio je bio u nogometnim dresovima, a Lakiju su donijeli i vijenac s cvijećem s grbom Dinama.

- Laki je bio posebna duša, on se nikad nikome nije zamjerio, čudo od čovjeka, dobrica. Kad sam čuo stihove 'Gdje je nestao čovjek', mislio sam da ću se srušiti. Toliko mi je taj čovjek prirastao srcu. Rekao mi je jednom: “Nikog ne zovem, samo tebe i naše vjerne obožavateljice iz Splita Ninu i Marinu.“ Tako je bilo do kraja. Čuli smo se dan prije nego je preminuo, teško je govorio, trebao je ići u srijedu na operaciju. Nažalost je nije dočekao - kroz suze nam je rekao producent 'Noćne more' Nedjeljko Badovinac, poznatiji kao Jumbo pa dodao:

- Nikad više u životu neću upoznati takvu dušu. Bili smo bliski i stalno smo se čuli. Moram se zahvaliti Robiju, vlasniku kafića 'Super Hrvoje', tamo je Laki bio po cijele dane. Robi je skupio 13, 14 tisuća kuna za sprovod jer je obitelj u teškoj situaciji. Sve što je ostalo skupljamo za Lakijevu nećakinju Nikolinu.

Vlado Matijević Jaran održao je govor i poručio:

- Laku noć, dragi Laki. Laka ti hrvatska zemlja!

Jedan od legendi 'Noćne more', Ivica Lako Laki je prošlog utorka navečer u 72. godini. Na posljednji ispraćaj nekadašnjeg kolege stigli su i Nenad Blatnik, poznatiji kao Cezar te Bruno Tomašić Anđa, predstavnik LGBT zajednice Republike Peščenice.

Svi koji su ga poznavali o pokojniku govore biranim riječima, a tjedan dana nakon njegove smrti od svog voljenog Lakija oprostili su se posljednji put u suzama.