Jura Stublić nakon dočeka na Trgu: 'Isključili su mi mikrofon i spriječili da otpjevam pjesmu...'

Jura Stublić (69) na svoj rođendan popeo se na pozornicu u Zagrebu i pred više od 80 tisuća ljudi zapjevao na Trgu Bana Jelačića. Stublić je pjevao za 'vatrene', koji su sa Svjetskog prvenstva u Katru u Hrvatsku donijeli broncu, ali i tražili da upravo on stane na pozornicu s njima. Ipak, nisu svi bili zadovoljni nastupom, Jura se ubrzo našao na meti kritika na društvenim mrežama, a sada je odlučio ispričati svoju istinu o svemu.

- Isključili su mi mikrofon i spriječili da po želji 'vatrenih' otpjevam 'Chicago', pjesmu protiv organiziranog kriminala - rekao je glazbenik Stublić za Jutarnji list.

- Bruno Petković me, govoreći u taj kobni mikrofon, divnim riječima najavio, rekao je da ću po njihovim željama izvesti pjesmu 'Chicago' koju su slušali prije i poslije utakmica u Katru i viknuo moje ime, dok sam se kroz špalir Vatrenih probijao prema mikrofonu mislio sam da će mi to biti najsretniji dan u životu, stao sam pred mikrofon i 80.000 ljudi, okružen Vatrenima. Nekoliko sekundi kasnije sam zapjevao 'Oj gangsteri iz Chicaga', ali ništa nije izašlo preko razglasa, shvatio sam da su mi isključili mikrofon i da me umjesto najsretnijeg dana u životu očekuje doživotna noćna mora. Mikrofon sam dao 'vatrenima' i oni su pokušali pjevati, ali je mikrofon ostao nijem - kaže razočarani Stublić.

Naime, mnogi su nakon nastupa na Trgu optužili Stublića da je svima pokvario doček te da je bio nepozvan.

- Istina je sasvim drugačija, mene su na doček pozvali upravo 'vatreni'- rekao je.

