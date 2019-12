Jurićki prijete zbog Koli, Seve se udala, Rozga voli Hausera...

Tu 2015. godinu pjevačice Jelena Rozga i Severina pamtit će po dobrome. Obje su tad uživale u zagrljajima voljenih muškaraca. Rozga je, nakon dugo skrivanja, u ljeto 2015. priznala kako su ona i Stjepan Hauser u sretnoj vezi.

- Sretni smo i zaljubljeni. Zaintrigirao me iste sekunde, a zaljubila sam se u trećoj minuti našeg susreta. Presretna sam što sam našla muškarca koji me nosi kao kap vode na dlanu - priznala je sramežljivo Splićanka na početku veze. Nisu Jelenu tad smetali ni sitna podbadanja Stjepana iz prošlosti.

Foto: Kristina Stedul Fabac/PIXSELL - Čuli smo puno kritika na svoj račun, ali koliko ih mi dobijemo, nije to ništa s obzirom na to koliko ih dobiju drugi. Pogledaš Severinu i Rozgu i odmah ti je lakše. Nisam čuo dobar komentar o njima u životu - rekao je Hauser malo prije nego što će završiti s Rozgom, a kad se veza obznanila, ljutio se na tračeve koji su kružili kuloarima.

- Priča se da sam gay, da je ona lezbijka, ljudi su uvjereni u te priče - rekao je Hauser

Nakon samo pola godine Jelena i Stjepan su se i zaručili. Vjenčanje se samo planiralo... Ali do njega nikad nije došlo.

Ali zato je nakon pet zaruka vjenčanje napokon dočekala Severina. Na jesenskoj svadbi Severine i Igora bilo je preko 600 gostiju, a pjevačica je uzela i prezime Kojić.

- Mislim da je bilo i više nego dobro, nismo ni slutili da će tako biti. Inače, nemam prevelika očekivanja, vodim se srcem, baš kao i Igor. Željeli smo da se ljudi dobro osjećaju, da se dobro provedu, tu smo jako slični zato što volimo da se svi druže, zabavljaju, da ljudi koji se možda dulje nisu vidjeli popričaju, pa smo tako napravili i raspored stolova', rekla je Severina koja se zahvalila hotelu koji joj je dopustio da prostor za svadbu preurede tako da izgleda poput koncertne dvorane jer se tako osjećala 'svoj na svome'. Redatelj Tomaž Pandur, objasnila je Seve, 'uskočio' je u organizaciju isključivo kao prijatelj, a ne kao redatelj - poručila je Sevka nakon svadbe za Story.

Foto: Screenshot YouTube I dok je Severina slavila svoj veliki dan, njezina sestra Zdenka, kako je sama rekla, nije imala razloga za slavlje. Napisala je da joj “duša jeca i plače”. Dodala je da sad “sestra sestru ne prepoznaje” jer se Severina udala za Srbina. Zdenka je pozivala Severinu da se osvijesti i da će “plakati skupa kao što je plakao Vukovar“.

Foto: Vanja Zubcic/PIXSELL - Lipo nam je pokojna nona govorila: ‘Ne viruj Srbima ni kad ti slatke darove nose’ - zaključila je čestitku Zdenka.

Osim Sevke, koja je i danas u sretnom braku s Igorom, u bračne vode te su godine uplovile i naša najljepša košarkašica Antonija Mišura, Antonija Blaće i Marijana Batinić.

A i te godine zabavljali su nas stanari Big brother kuće. Ovaj put u glavnim ulogama Splićanka Stefani i Sarajlija Ervin. Seksa, kao ni skandala, nije nedostajalo.

- Jeste završili? Zar vas nije više sramota? Stvarno pretjerujete. Je li hoćete svi da se seksamo, a vi da gledate? Pretjerali ste, jednom, dvaput... Stefani nisi u pravu. To treba da čekate da svi zaspemo - urlali su na napaljeni par stanari kuće. Ali, njima to nije smetalo. Nastavili su uživati jedno u drugome. No 'veza' nije upalila, pa su ubrzo krenuli udarati jedno po drugome.

Foto: screenshot/ Foto: screenshot/ - Što me gledaš, koji ku**c, gledaj tamo u drugom pravcu, a ne prema meni. To što je tebi problem što imaš pi**u, a ne ku**c i što nemaš muda dignut se tu i reći: 'Želim da Stefani izađe vanka', nego sad me gledaš da se možda nisam nadr**la na tebe - istresla se Splićanka na svog bivšeg BB ljubavnika koji se zacrvenio pod paljbom psovki i uvreda. Kasnije je u kuću ušla i majka mlade Stefani, pred kojom se njezin bivši ljubavnik crvenio... Pobjednik te sezone bio je Darko Petkovski.

I dok su se u BB kući seksali, svađali, vrijeđali i što već sve rade tamo, estradni boemi Mladen Grdović i Alen Vitasović bili su u svojem elementu. Pjevač Alen Vitasović (47) pripit je stigao u studenom na HRT zbog snimanja kviza 'BezVeze', kojeg je vodila Daniela Trbović. Bio je nervozan pa je poželio popiti bevandu. Kad su mu u kantini na Prisavlju rekli da ne poslužuju alkohol, izgubio je kontrolu. Istarski pjevač je istrčao iz zgrade HRT-a i preskočio ogradu. Ušao je tad u kafić 'Senior' u blizini državne televizije i naručio piće. Osoblju se odmah pohvalio da gostuje u kvizu.

- Nije istina da sam se napio. Nisam nastupio u kvizu jer sam imao nekih problema, između ostalog i bolest u obitelji. Poštujem HTV i nastupit ću neki drugi put - rekao nam je pjevač tad.

Na HTV-u su nam potvrdili da s Vitasovićem nisu uspjeli odraditi natjecanje jer je pjevač bio alkoholiziran. Zabranili su mu ulazak u samoborsku kuriju, gdje su natjecatelji u izolaciji Očevici tvrde da je Vitasović vikao i skidao odjeću kad je saznao da neće sudjelovati u kvizu, a samim time ostao je i bez 7000 kuna honorara.

I kod Grdija je bilo, pa može se slobodno reći, standardno ludo. Policija mu je u ožujku izmjerila čak 2,3 promila alkohola u krvi, što je bila rekordna količina alkohola u krvi u zadarskoj županiji za taj vikend. Ali nije ujedno i Grdovićev rekord, jer ga je kasnije 'popravljao'. No tu nije bip kraj njegovim nevoljama te godine.

Foto: Marko Jurinec/PIXSELL U svibnju se osjećao mlado pa je skoknuo do maturalne zabave... Pjevač je prema riječima svjedoka i fotoreportera popio koju čašu bevande previše pa se pri silasku niz stepenice noćnog kluba sapleo i skotrljao preko crvenog tepiha, prenijela je Antena Zadar.

A tu godinu voditeljica Tatjana Jurić pamtit će po prijetnjama koje je dobila zbog predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović. Dok je Tomislav Karamarko puknutog glasa vikao legendarno "Imamo predsjednicu", Jurićka je tipkala status na facebooku...

- Uz ovakvu ljevicu, šta će ti desnica... Bilo kako bilo, odoh brzo na spavanje. I to sve zbog gospođe u najbližoj nam dijaspori koja je glasovala "da bi imala višu penziju iz HR". Neka mi se slobodno javi pa da idući mjesec umjesto mene plati sva moja davanja koja svakoga mjeseca uplaćujem u državni proračun RH. Neće joj biti dosadno, napisala je na svom profilu na Facebooku Tatjana Jurić nakon pobjede Kolinde na izborima i odmah nastavila:

Foto: Goran Jakuš/Pixsell - Iz ove države stvarno jedino treba - iselit u dijasporu i svakih se par godina - dobro za******* u ime matice zemlje. Prvoj HR Predsjednici - u duhu demokracije, čestitam! Samo neka podalje drži gospona koji je "kompilirao" Diplomski rad! I još nekolicinu, al ko bi to više nabrojao... Sad idem spavat da se sutra mogu na vrijeme dignut za posao. Mora se pošteno zaradit honorar. Da bi gospođa u dijaspori imala višu penziju - zaključila je tad ogorčena voditeljica, a onda su Kolindine pristaše udarile po njoj:

Foto: Davor Puklavec - Zaklat ćemo te, kur** ' samo je jedna od čak 700 poruka koje je voditeljica dobila zbog izjava o ulozi dijaspore u izboru Kolinde za predsjednicu. Nazivaju je i komunističkom pi**om, smrdljivim đubretom i koješta drugo, prenio je tad tjednik Nacional.

Voditeljica je koji dan kasnije lijepo spustila svima koji su je vrijeđali.

- Moje poštovanje prema novoizabranoj predsjednici, njezinoj osobi i instituciji koju predstavlja je neupitno, kao što je neupitno i moje pravo na mišljenje i izražavanje. I vaše - poentirala je voditeljica, a iduće godina Kolinda je skoknula do njezina radija na otvarnje novih prostorija...

Foto: Borna Filic/PIXSELL

