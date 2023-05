Jurkotić o 'Zvijezde pjevaju': Vidjeli su da sam obiteljski čovjek, ne samo komičar i klaun

Gina je vrhunski mentor, to ne mislim samo ja, već cijenjeni ljudi iz svijeta glazbe. Jedan od tih ljudi na početku showa mi je rekao: dobio si najboljeg mentora, ako želiš naučiti pjevati, sada imaš priliku, rekao nam je komičar Davor Jurkotić, koji je bio u finalu showa 'Zvijezde pjevaju' s Ginom Damjanović.

Osim Davora i Gine, u finalu su bile još i Lucija i Ivanka te Lovro i Vjeko, koji su i pobijedili. S Davorom smo pričali o sudjelovanju u showu, ekipi i detaljima sa seta, ali i planovima za budućnost...

Foto: Dario Njavro za HRT

Postojale su, kaže, pjesme za koje je Gina znala da će ih Davor teško otpjevati pa bi mu odmah rekla zašto neku pjesmu ipak neće pjevati jer bi se on fokusirao na težinu pjesme, a ne na interpretaciju...

- Zato smo napredovali iz emisije u emisiju i zasluženo bili drugi. A što se tiče bilješki, riječi svake pjesme su bile na papiru, i sve mi je crtala, gdje je kraći, gdje je duži ton, kakav je završetak...

Foto: Dario Njavro za HRT

Bili ste vrlo emotivni u polufinalu, a i u finalu. Je li ovo bio izlazak iz vaše zone komfora ili ste jednostavno osjećajno i s posvetama izvodili pjesme u showu?

Moj život, moja zona komfora je moja obitelj, ja živim obitelj, tako da je ovaj show definitivno izlazak iz te zone komfora. Sada mi je žao što se možda nisam prije opustio, ali možda i bolje jer je pitanje do kuda bi dogurali. Doza nervoze uvijek mora postojati jer te ona fokusira. Svaka pjesma koju smo izveli u showu je posebna, lijepa i svaka je bila za nekoga.

Foto: Dario Njavro za HRT

Danijela je rekla jednom prilikom da je u početku mislila da ste se došli našaliti i dobro zabaviti, a da ste na kraju propjevali. Slažete li se s time?

Ovaj show je meni donio jako puno. Inače, kada se hvatam nekog posla, uvijek sam sto posto u tome. Ako imate Ginu za mentora onda zbog nje, zbog poštovanja prema njoj morate se truditi i napredovati. Da, ja sam propjevao, nisam sjajan, ali nisam bio ni loš i ponosan sam na to. A ono najvažnije što sam dobio iz ove priče je to da su ljudi vidjeli onu moju drugu stranu, a to je da sam ja jedan ozbiljan obiteljski čovjek, a ne samo neki komičar, zabavljač ili klaun.

Je li vam žao što Barbara i Duško nisu pročitali vaša imena i proglasili vas pobjednicima?

Ne, nije mi žao ni malo. Lovro i Vjeko su bili najbolji i zasluženo su pobijedili. Kako je žiri rekao, možda najbolji par u svim dosadašnjim sezonama. Gina i ja smo dobili srebro koje zlatno sjaji. Zašto smo drugi i prvi do najboljih? Zato jer smo napredovali iz emisije u emisiju, zato što smo na sceni izgledali kao jedno, pjesme koje smo pjevali su našle put do publike i do žirija.

Foto: Dario Njavro za HRT

Svi kandidati pričaju da ste bili baš jedna odlična ekipa. Kakva je vama bila ova sezona, s kime ste se najviše zbližili od kandidata?

Vrhunska ekipa, dobri, dragi, pametni i emotivni ljudi. Tko god da je slagao parove napravio je vrhunski posao. Sa svakim kandidatom, zvijezdom i mentorom sam dobio neko zbližavanje, vrhunsku zabavu, smijeh i zadovoljstvo.

Foto: Dario Njavro za HRT

Jeste li razmišljali o tome da snimite neku pjesmu nakon showa?

Ne, nisam ni neću. Ali, danas sam dobio svoju prvu pjevačku gažu. Mlađi sin, Franko, ove godine završava s vrtićem, tako da su me tete iz njegovog vrtića zamolile da na završnoj vrtičkoj svečanosti otpjevam pjesmu 'Prošeći se z manun po Kvarneru'.

Foto: Dario Njavro za HRT

