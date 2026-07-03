Justin Bieber će nastupati na finalu Svjetskog prvenstva?

Kanadski pjevač, Justin Bieber, mogao bi se navodno pridružiti svjetskim zvijezdama na spektakularnom nastupu za vrijeme poluvremena finala Svjetskog nogometnog prvenstva koje će se održati 19. srpnja na stadionu MetLife Stadium u New Jerseyju, a kapacitet stadiona premašuje 82 tisuće mjesta.

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Izvori za TMZ navode kako dužnosnici FIFA-e razmatraju angažiranje Biebera te bi se on tako pridružio Madonni, Shakiri i južnokorejskom boybandu BTS na pozornici. Angažiranje kanadskog pjevača imalo bi smisla zbog njegove nedavne povezanosti s prvenstvom. Naime, Justin je sa suprugom Hailey prisustvovao svečanom otvaranju Svjetskog prvenstva u Inglewoodu prije nekoliko tjedana, a tom je prilikom VIP gostima izveo svoju pjesmu 'Yukon' na intimnom nastupu iza kulisa.

Proteklih mjeseci Bieber se na specifične načine vratio na pozornicu pa je tako na dodjeli Grammyja pjevao u boksericama, a na Coachelli je pjevao prateće vokale uz snimke vlastitih pjesama. Bieber je, međutim, opovrgnuo ideju o njegovoj mogućoj turneji, a izvori bliski pjevaču otkrili su za TMZ kako bi on radije nastupao 'u dozama'. Nastup na pozornici poluvremena finala Svjetskog prvenstva zasigurno bi se uklopio u Justinove želje.