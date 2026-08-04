Snimka Justina Biebera kako puši na jahti u blizini malog sina razbjesnila je društvene mreže
Justin Bieber na udaru kritika, navodno je pušio pored sina...
Justin Bieber izazvao je kritike pratitelja nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj puši u neposrednoj blizini svog dvogodišnjeg sina Jacka Bluesa. Video je navodno nastao tijekom obiteljskog odmora u Europi, a prikazuje pjevača na jahti sa suprugom Hailey i sinom dok u ruci drži cigaru, prenosi Tyla.
Snimka traje tek nekoliko sekundi, ali fanovi su pokrenuli burnu raspravu te mnogi od njih tvrde kako je takvo ponašanje neodgovorno ističući kako je čak i pušenje na otvorenom štetno za dijete. U komentarima su upozoravali na zdravstvene rizike pasivnog pušenja, koje može kod djece izazvati iritaciju očiju i dišnih puteva, kašalj, glavobolju i mučninu.
- Opet puno pušiš brate - glasio je jedan komentar.
- Ok, ovo je možda prvi put da sam stvarno razočarana - napisao je jedan pratitelj.
- Kako možeš pušiti ispred svog dvogodišnjeg sina? - napisao je drugi pratitelj.
Čini se kako Justina kritike nisu previše pogodile jer je nakon toga na svom Instagram profilu objavio niz fotografija i videa na kojima puši, što su mnogi protumačili kao neizravan odgovor na negativne komentare.
U objavama se na puno fotografija mogu vidjeti cigare, a putem Instagram storyja i snimku na kojoj igra stolni tenis s cigarom u ustima. Objavio je i video u kojem odmahuje glavom i govori 'Man, oh man' dok puši te su upravo to protumačili kako pjevača ne diraju kritike upućene na njegov račun. Prošlog je tjedna objavio i dvije fotografije na kojima pozira s cigarom.
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