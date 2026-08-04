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'RAZOČARANI SMO'

Justin Bieber na udaru kritika, navodno je pušio pored sina...

Piše Maša Mai Čigir,
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Justin Bieber na udaru kritika, navodno je pušio pored sina...
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Foto: screenshoot/Instagram
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Snimka Justina Biebera kako puši na jahti u blizini malog sina razbjesnila je društvene mreže

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Justin Bieber izazvao je kritike pratitelja nakon što se društvenim mrežama proširila snimka na kojoj puši u neposrednoj blizini svog dvogodišnjeg sina Jacka Bluesa. Video je navodno nastao tijekom obiteljskog odmora u Europi, a prikazuje pjevača na jahti sa suprugom Hailey i sinom dok u ruci drži cigaru, prenosi Tyla.

Snimka traje tek nekoliko sekundi, ali fanovi su pokrenuli burnu raspravu te mnogi od njih tvrde kako je takvo ponašanje neodgovorno ističući kako je čak i pušenje na otvorenom štetno za dijete. U komentarima su upozoravali na zdravstvene rizike pasivnog pušenja, koje može kod djece izazvati iritaciju očiju i dišnih puteva, kašalj, glavobolju i mučninu.

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- Opet puno pušiš brate - glasio je jedan komentar.

- Ok, ovo je možda prvi put da sam stvarno razočarana - napisao je jedan pratitelj.

- Kako možeš pušiti ispred svog dvogodišnjeg sina? - napisao je drugi pratitelj.

Čini se kako Justina kritike nisu previše pogodile jer je nakon toga na svom Instagram profilu objavio niz fotografija i videa na kojima puši, što su mnogi protumačili kao neizravan odgovor na negativne komentare.

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U objavama se na puno fotografija mogu vidjeti cigare, a putem Instagram storyja i snimku na kojoj igra stolni tenis s cigarom u ustima. Objavio je i video u kojem odmahuje glavom i govori 'Man, oh man' dok puši te su upravo to protumačili kako pjevača ne diraju kritike upućene na njegov račun. Prošlog je tjedna objavio i dvije fotografije na kojima pozira s cigarom.

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