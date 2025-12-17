Justin Bieber repao Eminemov hit. Fanovi nisu baš oduševljeni: 'Ovo je urnebesno loše...'

Justin Bieber ponovno je privukao pažnju javnosti. Naime, tijekom prijenosa uživo na platformi 'Twitch', Bieber je počeo repati Eminemov hit, a snimka koja je izašla na njegovu Tik-Tok profilu u trenu je izazvala pravu lavinu komentara.

Reakcije koje su se nizale bile su prilično podijeljene. Dok su jedni bili oduševljeni, drugi nije nimalo leglo.

'Ovo je urnebesno loše. Ajde neka se zabavlja', 'Ono što je smiješno je to što on uživo prenosi svoju probu za nastup na Coachelli i za to je plaćen lmao', 'Bieber je dobar, ali ovo definitvno nije dobro lol', 'Ha ha, ovo je preludo', 'Ne ide ti baš', 'Je li ovo AI?', samo su neki od komentara koji su se nizali ispod videa.

Inače, radi se o pjesmi 'Forgot About Dre' s albuma 'Dr. Drea 2001' iz 1999. godine, na kojoj se pojavljuje i Eminem. Njegova dionica prepoznatljiva je upravo po agresivnom i brzom stilu te inteligentnoj igri riječi, zbog čega se danas smatra jednom od zahtjevnijih za izvođenje, a Bieber je izgleda prihvatio izazov.

