K-pop zvijezda smršavila 10 kg u mjesec dana pa se srušila na pozornici: 'Stvarno mi je žao...'

K-pop zvijezda Hyuna nedavno je uplašila svoje obožavatelje kada se srušila tijekom nastupa. Dogodilo se to u kineskom Macau, kada je na 'Waterbomb 2025 music festivalu' plesala i izvodila svoj hit 'Bubble Pop'. Još ranije, javnost je šokirala priznanjem da je smršavila 10 kila u samo mjesec dana.

Foto: Instagram

Nesretni trenutak zabilježile su i kamere pa tako snimka kruži društvenim mrežama. Na njoj se vidi kako su onesviještenoj pjevačici odmah u pomoć priskočili plesači, prije nego što ju je redar podignuo i odnio s pozornice. Ispod objava nanizali su se komentari prestravljenih obožavatelja.

Nakon što se oporavila, popularna Hyuna oglasila se na svom Instagram profilu. Uz običnu crnu fotografiju svojim je fanovima poručila: 'Stvarno mi je žao... Iako je od mog nastupa prošlo samo malo vremena, htjela sam vam pružiti dobar show, no mislim da nisam ispala profesionalna i zapravo se ni ja ničega ne sjećam'.

Foto: Instagram

Ispričala se obožavateljima naglasivši kako zna da su za njen nastup izdvojili novac te napisala da će se odsad raditi na svojoj izdržljivosti. 'Od sada ću se truditi razvijati izdržljivost i dosljedno raditi. Bilo bi super da sve ide kako želim, ali pokušat ću...!!', izjavila je te zahvalila svima. 'Sasvim sam dobro! Ne brinite za mene! Nadam se da ćete svi imati mirnu noć...', zaključila je Hyuna.

Kao što je spomenuto, ova je K-pop pjevačica šokirala je svoje obožavatelje kada je otkrila kako je u svega mjesec dana izgubila nevjerojatnih 10 kila, prenosi Korea Times. Uz to, počele su kružiti i glasine o njenoj trudnoći. Na svom je profilu prije tjedan dana objavila fotografiju vage koja prikazuje broj 49 te zabrinula fanove.

'Nemoj se previše obazirati na svoju težinu, Hyun. Volimo te u svakom pogledu', 'Ne curo, trebamo te zdravu i sretnu', 'Hyuna znam da ne misliš ništa loše, ali ova vrsta objava šteti mnogima koji se ugledaju na tebe. Ako ti je potrebna pomoć, nadam se da možeš iskoristiti svoje resurse kako bi je dobila', samo su neki od komentara u kojim su obožavatelji ove zvijezde izrazili svoju brigu.

Slavnoj pjevačici prije pet godina dijagnosticirana je i vazovagalna sinkopa, odnosno kratkotrajan gubitak svijesti potaknut okidačima kao što su emocionalni stres, bol ili neugodan prizor, ali i ekstremno pridržavanje dijeta. Upravo ovo potonje stručnjaci smatraju vjerojatnim razlogom tomu što se srušila tijekom koncerta, prenosi Daily Mail.

Foto: Instagram

Sve popularnije K-pop industrija, koja korejskom gospodarstvu donosi milijune, iznimno je stroga te se od onih koji se njome bave, najčešće mlađih glazbenika, očekuje da izgledaju savršeno. Štoviše, nedavna statistika pokazuje kako osam od deset K-pop pripravnica prestane dobivati menstruaciju zbog strogih dijeta, prenosi spomenuti medij. O pritiscima koje proživljavaju ona i njene kolegice govorila je i Hyuna priznavši da je u prošlosti vrlo malo jela, a dogodilo se i da se u mjesec dana onesvijestila 12 puta.