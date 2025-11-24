Kad fanovi pretjeraju: Lenny Kravitz ostao bez dreda na pozornici... 'Stvarno ste divlji!'

Lenny Kravitz (61) doživio je prizor iz noćne more na pozornici u Brisbaneu u Australiji. Usred euforije, dok je nastupao u sklopu svoje turneje 'Blue Electric Light', jedna obožavateljica toliko se zanijela da mu je – doslovno – iščupala četiri dreda s glave.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Sve se dogodilo u petak, pred tisućama ljudi. Kravitz je, kao i uvijek, sišao bliže publici kako bi im bio na dohvat ruke, a onda je netko to shvatio preozbiljno.

- Brisbane, to je bilo ludo. Zaista ludo - rekao je vidno šokirani glazbenik u videu koji je kasnije objavio na Instagramu.

Iako je incident bio i bolan i neugodan, Lenny poručuje –da neće odustati od bliskog kontakta s obožavateljima.

- Neću prestati silaziti među vas. To je naš trenutak, nešto što dijelimo zajedno - naglasio je. Na kraju se još jednom obratio gradu u kojem je ostavio nekoliko dreda, ali i srce: 'Brisbane, stvarno ste divlji. Volim vas.'

Koncert u Brisbaneu bio je samo jedna stanica na njegovoj turneji 'Blue Electric Light', kojom promovira svoj dvanaesti studijski album. Prije toga nastupao je u više australskih gradova.

- Dolazak na Novi Zeland prvi put u životu i povratak u Australiju nakon toliko godina puni moju dušu prekrasnom energijom. - postavio je Lenny u zasebnoj objavi, pa dodao: 'Nevjerojatni ste. Hvala vam što ovo dijelite sa mnom. Idemo dalje!'

Dredovi su, izgleda, žrtva obožavateljske ljubavi, ali Kravitz ne posustaje – publika je i dalje na prvom mjestu, čak i kad ga doslovno drže za glavu.