Obavijesti

Show

Komentari 0
KAOS NA SCENI

Kad fanovi pretjeraju: Lenny Kravitz ostao bez dreda na pozornici... 'Stvarno ste divlji!'

Piše Nadia Reškovac,
Čitanje članka: 1 min
Kad fanovi pretjeraju: Lenny Kravitz ostao bez dreda na pozornici... 'Stvarno ste divlji!'
Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Rock legenda Lenny Kravitz na koncertu u Brisbaneu ostao je bez četiri dreda nakon što ga je preuzbuđena obožavateljica doslovno povukla za kosu usred nastupa

Lenny Kravitz (61) doživio je prizor iz noćne more na pozornici u Brisbaneu u Australiji. Usred euforije, dok je nastupao u sklopu svoje turneje 'Blue Electric Light', jedna obožavateljica toliko se zanijela da mu je – doslovno – iščupala četiri dreda s glave.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Sve se dogodilo u petak, pred tisućama ljudi. Kravitz je, kao i uvijek, sišao bliže publici kako bi im bio na dohvat ruke, a onda je netko to shvatio preozbiljno.

- Brisbane, to je bilo ludo. Zaista ludo - rekao je vidno šokirani glazbenik u videu koji je kasnije objavio na Instagramu.

Iako je incident bio i bolan i neugodan, Lenny poručuje –da neće odustati od bliskog kontakta s obožavateljima.

- Neću prestati silaziti među vas. To je naš trenutak, nešto što dijelimo zajedno - naglasio je. Na kraju se još jednom obratio gradu u kojem je ostavio nekoliko dreda, ali i srce: 'Brisbane, stvarno ste divlji. Volim vas.'

U PULSKU ARENU Lenny Kravitz ponovno dolazi u Hrvatsku! Poznat je i datum
Lenny Kravitz ponovno dolazi u Hrvatsku! Poznat je i datum

Koncert u Brisbaneu bio je samo jedna stanica na njegovoj turneji 'Blue Electric Light', kojom promovira svoj dvanaesti studijski album. Prije toga nastupao je u više australskih gradova.

- Dolazak na Novi Zeland prvi put u životu i povratak u Australiju nakon toliko godina puni moju dušu prekrasnom energijom. - postavio je Lenny u zasebnoj objavi, pa dodao: 'Nevjerojatni ste. Hvala vam što ovo dijelite sa mnom. Idemo dalje!'

Dredovi su, izgleda, žrtva obožavateljske ljubavi, ali Kravitz ne posustaje – publika je i dalje na prvom mjestu, čak i kad ga doslovno drže za glavu.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Dušan Bućan nasmijao sve: Objavio video bacanja u snijeg koji svakako morate pogledati
NEOČEKIVANI TRENUTAK

Dušan Bućan nasmijao sve: Objavio video bacanja u snijeg koji svakako morate pogledati

Glumac i voditelj iznenadio je brojne pratitelje nesvakidašnjom zimskom rutinom i pomalo smiješnom, a reakcije fanova nižu iz minute u minutu...
Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti
NEKAD I SAD

Rijetko tko bi ga prepoznao! Pogledajte kako je popularni Mile Kitić izgledao u mladosti

Od skromnog djetinjstva bez grijanja do pozornica na kojima je izgradio karijeru, njegov put nikada nije bio lagan, ali odveo ga je od seoskih zabava do uspjeha o kakvom je u djetinjstvu mogao samo sanjati...
Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali
MLADA PJEVAČICA ZA 24SATA

Slavonka Ivona oduševila je u 'Zvezdama Granda': Prije su me zbog narodne glazbe zadirkivali

Ivona Guberac (21), mlada pjevačica iz Slavonskog Broda oduševila je sve u prvom nastupu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025