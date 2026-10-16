Obavijesti

Show

Komentari 0
STIGLI I PERO I DRAGA

Kad se male ruke slože! Vlak u snijegu rasplesao je i raznježio brojnu publiku u Lisinskom

Piše 24sata,
Čitanje članka: 3 min
Kad se male ruke slože! Vlak u snijegu rasplesao je i raznježio brojnu publiku u Lisinskom
8
Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Poseban i emotivan trenutak večeri bio je dolazak junaka kultnog filma. Premijeri su nazočili Gordana Inkret Subotičanec, nezaboravna filmska Draga, i Željko Malčić, koji je u filmu utjelovio Peru

Admiral

Zagrebačka filharmonija ima novi hit. Mjuzikl Vlak u snijegu, nastao u suradnji s Husar & Tomčić školom pjevanja, večeras je svečano premijerno izveden pred prepunom Velikom dvoranom Lisinski.

Omiljena priča hrvatskog djetinjstva oživjela je u velikoj glazbeno-scenskoj produkciji koja je spojila tridesetak mladih izvođača, četrdesetak glazbenika Zagrebačke filharmonije, poznate melodije Arsena Dedića te glumačke nastupe Fabijana Pavla Medvešeka u ulozi učitelja i Jana Kerekeša kao konduktera Eduarda – legendarnog Saperlota.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije
Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zagrebačkom filharmonijom ravnao je dirigent Dinko Appelt, dok režiju i scenarij potpisuje Petra Radin. Predstava je dio Minimini ciklusa Zagrebačke filharmonije, koji najmlađoj publici otvara vrata u svijet vrhunske orkestralne glazbe kroz bliske, maštovite i suvremeno oblikovane priče.

Poseban i emotivan trenutak večeri bio je dolazak junaka kultnog filma iz 1976. godine. Premijeri su nazočili Gordana Inkret Subotičanec, nezaboravna filmska Draga, i Željko Malčić, koji je u filmu utjelovio Peru.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije
Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon izvedbe susreli su se s mladim izvođačima koji u mjuziklu igraju Ljubana, Dragu i Peru te im čestitali na briljantnoj izvedbi. Susret originalnih filmskih junaka s novom generacijom simbolično je povezao djetinjstva nekoliko naraštaja odraslih uz Lovrakovu priču.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije
Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Publika je ponovno susrela Dragu, Ljubana i Peru, ali i doživjela priču u novom kazališnom i filharmonijskom izdanju. Mladi izvođači energijom, glumom, pjesmom i pokretom prenijeli su bezvremensku poruku o prijateljstvu, odgovornosti i snazi zajedništva. Profesionalno su i suvereno iznijeli premijernu izvedbu - energijom, glumom i vokalnom izvedbom parirajući moćnom zvuku Zagrebačke filharmonije. Sigurnost i snažan glumački oslonac pružili su im iskusni i jednako sjajni Jan Kerekeš i Fabijan Pavao Medvešek, s kojima su ravnopravno podijelili veliku pozornicu Lisinskog.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije
Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Srce predstave ostala je nezaboravna glazba Arsena Dedića. Uz poznate pjesme Himna zadrugara i Dobro jutro preko polja, mjuzikl je donio kanon Kokotiček, narodne napjeve i gotovo pedeset minuta nove glazbe koju su, oslanjajući se na Dedićev prepoznatljivi glazbeni potpis, napisali Ivana Husar Mlinac i Filip Gjud.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije
Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Velik interes publike pratio je projekt od samog početka. Svih 5000 ulaznica za tri izvedbe rasprodano je u samo desetak dana, potvrđujući koliko su ovakve produkcije poželjne i potrebne te koliko publika želi sadržaje koji povezuju vrhunsku glazbenu izvedbu, domaću kulturnu baštinu i iskustvo koje roditelji mogu podijeliti sa svojom djecom.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije
Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

„Ovakav odaziv publike, energija mladih izvođača i emocija koja je večeras ispunila Lisinski potvrđuju da velike domaće priče imaju snagu povezati generacije. Posebno nas veseli što je mnogoj djeci upravo Vlak u snijegu bio prvi susret sa Zagrebačkom filharmonijom – i vjerujemo početak dugog prijateljstva s orkestralnom glazbom“, poručuju iz Zagrebačke filharmonije.

Pedeset godina nakon što je osvojio filmska platna, Vlak u snijegu krenuo je na novo putovanje – ovoga puta uz puni zvuk Zagrebačke filharmonije te novu generaciju Drage, Ljubana, Pere i popularnih zadrugara.

Jer i danas vrijedi isto: kad se male ruke slože, sve se može. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka
POZNATI DETALJI I KOMEMORACIJE

Tony Cetinski objavio kada će biti sprovod njegovog oca Mirka

Oproštaj od Mirka Cetinskog bit će otvoren za javnost, potvrdio je Tony Cetinski na Instagramu
FOTO Dan kada je cijela regija plakala: Ovako su se slavni prije 19 godina oprostili od Toše
ZANIJEMILI OD TUGE

FOTO Dan kada je cijela regija plakala: Ovako su se slavni prije 19 godina oprostili od Toše

Toše Proeski imao je samo 26 godina kada je poginuo u prometnoj nesreći kod Nove Gradiške, ostavivši iza sebe brojne hitove i milijune ožalošćenih obožavatelja.
Martina u Supertalentu bocnula Maju Šuput na račun godina: Pogledajte njenu reakciju...
NASMIJALE STUDIO

Martina u Supertalentu bocnula Maju Šuput na račun godina: Pogledajte njenu reakciju...

U novoj epizodu Supertalenta Martina Tomčić neće štedjeti Maju Šuput

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026