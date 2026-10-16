Kad se male ruke slože! Vlak u snijegu rasplesao je i raznježio brojnu publiku u Lisinskom

Zagrebačka filharmonija ima novi hit. Mjuzikl Vlak u snijegu, nastao u suradnji s Husar & Tomčić školom pjevanja, večeras je svečano premijerno izveden pred prepunom Velikom dvoranom Lisinski.

Omiljena priča hrvatskog djetinjstva oživjela je u velikoj glazbeno-scenskoj produkciji koja je spojila tridesetak mladih izvođača, četrdesetak glazbenika Zagrebačke filharmonije, poznate melodije Arsena Dedića te glumačke nastupe Fabijana Pavla Medvešeka u ulozi učitelja i Jana Kerekeša kao konduktera Eduarda – legendarnog Saperlota.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Zagrebačkom filharmonijom ravnao je dirigent Dinko Appelt, dok režiju i scenarij potpisuje Petra Radin. Predstava je dio Minimini ciklusa Zagrebačke filharmonije, koji najmlađoj publici otvara vrata u svijet vrhunske orkestralne glazbe kroz bliske, maštovite i suvremeno oblikovane priče.

Poseban i emotivan trenutak večeri bio je dolazak junaka kultnog filma iz 1976. godine. Premijeri su nazočili Gordana Inkret Subotičanec, nezaboravna filmska Draga, i Željko Malčić, koji je u filmu utjelovio Peru.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Nakon izvedbe susreli su se s mladim izvođačima koji u mjuziklu igraju Ljubana, Dragu i Peru te im čestitali na briljantnoj izvedbi. Susret originalnih filmskih junaka s novom generacijom simbolično je povezao djetinjstva nekoliko naraštaja odraslih uz Lovrakovu priču.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Publika je ponovno susrela Dragu, Ljubana i Peru, ali i doživjela priču u novom kazališnom i filharmonijskom izdanju. Mladi izvođači energijom, glumom, pjesmom i pokretom prenijeli su bezvremensku poruku o prijateljstvu, odgovornosti i snazi zajedništva. Profesionalno su i suvereno iznijeli premijernu izvedbu - energijom, glumom i vokalnom izvedbom parirajući moćnom zvuku Zagrebačke filharmonije. Sigurnost i snažan glumački oslonac pružili su im iskusni i jednako sjajni Jan Kerekeš i Fabijan Pavao Medvešek, s kojima su ravnopravno podijelili veliku pozornicu Lisinskog.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Srce predstave ostala je nezaboravna glazba Arsena Dedića. Uz poznate pjesme Himna zadrugara i Dobro jutro preko polja, mjuzikl je donio kanon Kokotiček, narodne napjeve i gotovo pedeset minuta nove glazbe koju su, oslanjajući se na Dedićev prepoznatljivi glazbeni potpis, napisali Ivana Husar Mlinac i Filip Gjud.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Velik interes publike pratio je projekt od samog početka. Svih 5000 ulaznica za tri izvedbe rasprodano je u samo desetak dana, potvrđujući koliko su ovakve produkcije poželjne i potrebne te koliko publika želi sadržaje koji povezuju vrhunsku glazbenu izvedbu, domaću kulturnu baštinu i iskustvo koje roditelji mogu podijeliti sa svojom djecom.

Zagreb: Premijera mjuzikla "Vlak u snijegu" u izvedbi Zagrebačke filharmonije | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

„Ovakav odaziv publike, energija mladih izvođača i emocija koja je večeras ispunila Lisinski potvrđuju da velike domaće priče imaju snagu povezati generacije. Posebno nas veseli što je mnogoj djeci upravo Vlak u snijegu bio prvi susret sa Zagrebačkom filharmonijom – i vjerujemo početak dugog prijateljstva s orkestralnom glazbom“, poručuju iz Zagrebačke filharmonije.

Pedeset godina nakon što je osvojio filmska platna, Vlak u snijegu krenuo je na novo putovanje – ovoga puta uz puni zvuk Zagrebačke filharmonije te novu generaciju Drage, Ljubana, Pere i popularnih zadrugara.

Jer i danas vrijedi isto: kad se male ruke slože, sve se može.