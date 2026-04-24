Kaj buš sad? Pali telku! Vraćaju se kultni 'Gruntovčani', a ovo su najbolje fore koje svi pamte!

Hrvatska radiotelevizija od 25. travnja na Treći program vraća kultnu seriju koja je srca publike osvojila još davne 1975. godine. Iako je snimljeno samo deset epizoda, priča o životu u izmišljenom podravskom selu Gruntovcu ostavila je neizbrisiv trag i postala mjerilo za kvalitetu, svojevrsno nacionalno blago koje se s jednakim užitkom gleda i gotovo pola stoljeća kasnije.

Ako postoji obvezna knjiška lektira, onda su 'Gruntovčani' neupitno dio one televizijske koju nitko nikada nije pokušao izbjeći. Redatelj Krešo Golik i scenarist Mladen Kerstner stvorili su prije pedeset godina remek-djelo koje je nadživjelo i državu u kojoj je nastalo. Priča o svakodnevnim nedaćama i komičnim situacijama stanovnika Gruntovca, prožeta blagim humorom koji često skriva gorčinu, postala je ogledalo vječne borbe 'malog čovjeka' protiv nepravde, pohlepe i zavisti.

Foto: PROMO

U središtu radnje je Andrija 'Draš' Katalenić, svima znan kao Dudek, dobrodušni i naivni seljak kojeg je maestralno utjelovio legendarni Martin Sagner. Uz njega je njegova supruga Regica (Smiljka Bencet), energična i realna žena koja ga neprestano pokušava zaštititi, kako od lukavosti sumještana, tako i od njegove vlastite beskrajne poštenštine. Njihov mikrokozmos ruralne Podravine zapravo je slika i prilika čitavog društva, s likovima koji su i danas bolno prepoznatljivi.

Foto: Pixsell/privatna arhiva

Za bezvremensku kvalitetu i autentičnost serije najzaslužniji je scenarist Mladen Kerstner. Rođeni Ludbrežanin godinama je obilazio lokalne gostionice, bilježio dogodovštine i osluškivao razgovore mještana kako bi što vjernije dočarao duh podravskog sela. Upravo je ta etnografska utemeljenost, spojena s Golikovom preciznom režijom, dala seriji životnost kojoj se i danas divimo. Vjerodostojnosti je uvelike pridonio i specifičan kajkavski dijalekt. Iako mnogi glumci, uključujući i samog Sagnera, nisu bili izvorni govornici, cijela je ekipa provela mjesec dana na intenzivnim jezičnim vježbama kako bi svladala melodiju i rječnik Podravine.

Foto: VL arhiva

Fiktivni Gruntovec na ekranu je postalo stvarno selo Sigetec, a brojne scene snimane su i u okolnim mjestima. Upravo je sudjelovanje mještana kao statista dalo seriji dodatnu dozu autentičnosti. Vizualni identitet zaokružen je uvodnom špicom s remek-djelima naivnih slikara Hlebinske škole, poput Ivana Generalića, te legendarnom naslovnom pjesmom 'Pokraj vode Drave' u izvedbi Ladarica.

Gotovo da nema životne situacije u kojoj se ne može primijeniti neka od replika iz 'Gruntovčana', koje su postale dio svakodnevnog govora i prenose se generacijama. Proračunati susjed Cinober (Zvonimir Ferenčić) zadužio nas je s odlučnim 'Ne bu išlo!', idealnim za rušenje nečijih nerealnih planova. Lažno pobožni bogataš Presvetli (Mladen Šerment) svoja je licemjerna zapažanja uvijek uvodio s karakterističnim 'Čovjek bi rekel...'.

Kad se nađemo u naizgled bezizlaznoj situaciji, mnogima na pamet padne Regičino zabrinuto pitanje 'Kaj buš sad?', a ironičan komentar na nečiji loš postupak često je popraćen s 'Lepo ti je to...'. Ipak, životni moto i sažetak cijele serije ostaje Dudekovo jednostavno i dirljivo 'Samo pošteno', podsjetnik na dobrotu koja u Gruntovcu nikad ne odnosi konačnu pobjedu, ali se nikada i ne predaje.

Foto: PROMO