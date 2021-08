Pjevačica Jane Marczewski (30) umjetničkog imena Nightbirde nastupila je na America's Got Talentu s autorskom pjesmom 'It's ok' i oduševila žiri i publiku. U općem oduševljenu, dobila je i 'zlatni gumb' kojim je automatski plasirana u polufinale.

POGLEDAJTE VIDEO:

Iako je Jane odustala od natjecanja, videopozivom se uključila u emisiju i ispričala kako je presretna što je njezina pjesma dirnula toliko ljudi.

- Nisam to mogla zamisliti ni u najluđim snovima. To je pjesma koju sam za sebe napisala usred noći, kad su mi te riječi bile toliko potrebne - rekla je.

Sofia Vergara (49) zahvalila joj je na predivnom nastupu i pjesmi:

- Očarala si nas.

Član žirija Howie Mandel (65) rekao joj je da je ona 'uzor svima u suočavanju sa svim lošim te uzor ljepote, hrabrosti i borbe'.

Simon Cowell (61) rekao je da je pobjednica iako se neće natjecati, jer je imala utjecaj na tolike ljude:

- U ime svih nas, šaljemo ti svoju ljubav i svoje molitve i jedva čekamo da te uskoro opet vidimo.