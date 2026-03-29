Kakav otac, takav sin! Mladi Schwarzenegger osvojio je 3 zlata na prvom natjecanju

Joseph Baena (28), sin slavnog Arnolda Schwarzeneggera, uspješno je krenuo očevim stopama. Na svom prvom bodybuilding natjecanju u Denveru bio je najbolji i kući odnio tri zlatne i jednu srebrnu medalju.

Baena je bio najbolji u nekoliko kategorija, čime je pokazao odličnu formu. Zlato je osvojio u teškoj kategoriji Men's Open Bodybuilding te u dvije kategorije za početnike: Men's Classic Physique True Novice i Men's Classic Physique Novice. Osvojio je i srebro u kategoriji Men's Classic Physique Open Class C.

Foto: Instagram / joebaena

Svoj je uspjeh proslavio na Instagramu. Objavio je fotografije s natjecanja na kojima pokazuje mišiće i napisao: 'Misija izvršena!'. Ova pobjeda rezultat je dugogodišnjeg vježbanja, a sve je često nadgledao i njegov otac, sedmerostruki prvak Mr. Olympia.

Nije bila tajna da se pripremao. Samo par dana prije natjecanja, otac i sin snimljeni su kako zajedno vježbaju u poznatoj teretani Gold’s Gym, gdje je i sam Arnold započeo karijeru. Arnold je osobno savjetovao sina i učio ga kako pozirati. Pokazao mu je i neke od svojih slavnih poza, koje je Joseph kasnije izveo na pozornici. Svi su odmah primijetili koliko Joseph fizički sliči ocu iz mlađih dana.

Iako mu genetika pomaže, Josephov put nije bio lak. Na društvenim mrežama je ranije pričao o problemima iz mladosti. Priznao je da je u srednjoj školi imao viška kilograma, zbog čega su ga izbacili iz košarkaškog i nogometnog tima jer je bio prespor. Plivanje mu je, kako kaže, promijenilo život i uvelo ga u svijet fitnessa. No, zbog debljine su ga i zlostavljali vršnjaci.

- Moji najbliži prijatelji su me najviše maltretirali i ismijavali jer sam bio debeo - rekao je Baena ranije. To ga je natjeralo da se promijeni iz temelja.

Iako je ponosan na oca, Joseph Baena želi izgraditi svoje ime. Zato profesionalno ne koristi prezime Schwarzenegger, jer želi biti poznat po svojim uspjesima. Osim bodybuildingom, bavi se i glumom, baš kao i njegov otac. Njegov uspjeh pohvalili su i poznati bodybuilderi poput Phila Heatha i Leeja Priesta, što pokazuje da ga cijene neovisno o ocu. Baena je naglasio i da se bavi prirodnim bodybuildingom te da nikada nije koristio steroide.

