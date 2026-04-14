Kako će završiti serija 'U dobru i zlu'? Evo što će se događati...

Foto: Jeffrey Jemric

Danas i sutra su na rasporedu posljednje dvije epizode domaće serije 'U dobru i zlu'. Evo što će se u njima događati...

Ovog tjedna su na rasporedu finalne epizode serije 'U dobru i zlu', koja je tijekom protekle dvije godine prikupila veliki broj gledatelja i obožavatelja. Snažna glumačka postava, među kojima su Filip Juričić, Ksenija Pajić, Iva Mihalić, Mirna Medaković i Enes Vejzović, svojim je upečatljivim i slojevitim likovima od samog početka držala publiku prikovanom uz ekrane. Do samog kraja ostale su svega dvije epizode, u utorak i u srijedu, a na rasporedu su od 21.15 na Novoj TV. Evo što će se u njima događati. 

Utorak, 14. travanj 

Petra konfrontira Crnog te ima prijedlog za njega: dat će mu crnu knjižicu ako obeća da se više nikada neće približiti Loreni.

Foto: Nova TV

U protivnom, predat će ju policiji. Šimati su uzbuđeni zbog Jakovljeva dolaska. Vuk dovodi Jakova kući. Drago je sumnjičav prema svemogućem svećeniku. Zrinka iznenadi ukućane svojom odlukom o sudbini kuće.

Marina ne može vjerovati što čuje. Veljko čeka da Ante iz Rima javi Divninu sudbinu. Konačno stiže poziv.

Foto: Nova TV

Srijeda, 15. travanj

Joco, Veljko i Ante pripremaju prezentaciju novog projekta pred medijima.

Dok Joco priprema govor za otvaranje Zaklade, Petra mu pokušava nešto važno reći, ali ne dolazi na red. Ivana i Marina shvaćaju da je Veljko konačno postao odgovoran i nastavio sa životom. 

DNEVNI PREGLED Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak
Evo što će se događati u vašim omiljenim serijama u utorak

Lorena i Jakov pripremaju iznenađenje za sve, ali ne znaju da je danas dan kad Crni izlazi iz zatvora.  Konačno, Petra pred novinarima uzima mikrofon i pred svima se obrati Joci. 

Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je
ZAPANJUJUĆA TRANSFORMACIJA

Sjećate li se Ane iz 'Braka na prvu?' Neprepoznatljiva je

Anu Jakuš gledatelji su upoznali u četvrtoj sezoni RTL-ova showa 'Brak na prvu', u kojem su je eksperti spojili s Alenom Vlahovićem. No njihov odnos nije zaživio, pa su na kraju napustili show i svatko je krenuo svojim putem.
Što će biti u Divljim pčelama? U trenutku strasti otvore se vrata!
NOVA EPIZODA

Što će biti u Divljim pčelama? U trenutku strasti otvore se vrata!

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je još jedna epizoda serije 'Divlje pčele', a evo što će se u njoj događati...
Vilibald Vuco otkrio nam je kako teku pripreme za vjenčanje: 'Doći će sa svih strana svijeta'
VUCO ŽENI SINA!

Vilibald Vuco otkrio nam je kako teku pripreme za vjenčanje: 'Doći će sa svih strana svijeta'

Vilibald Vuco (29), sin glazbenika Siniše Vuce, zaprosio je prije par dana svoju djevojku Meriam Benmiloud

