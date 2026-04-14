Kako će završiti serija 'U dobru i zlu'? Evo što će se događati...

Ovog tjedna su na rasporedu finalne epizode serije 'U dobru i zlu', koja je tijekom protekle dvije godine prikupila veliki broj gledatelja i obožavatelja. Snažna glumačka postava, među kojima su Filip Juričić, Ksenija Pajić, Iva Mihalić, Mirna Medaković i Enes Vejzović, svojim je upečatljivim i slojevitim likovima od samog početka držala publiku prikovanom uz ekrane. Do samog kraja ostale su svega dvije epizode, u utorak i u srijedu, a na rasporedu su od 21.15 na Novoj TV. Evo što će se u njima događati.

Utorak, 14. travanj

Petra konfrontira Crnog te ima prijedlog za njega: dat će mu crnu knjižicu ako obeća da se više nikada neće približiti Loreni.

U protivnom, predat će ju policiji. Šimati su uzbuđeni zbog Jakovljeva dolaska. Vuk dovodi Jakova kući. Drago je sumnjičav prema svemogućem svećeniku. Zrinka iznenadi ukućane svojom odlukom o sudbini kuće.

Marina ne može vjerovati što čuje. Veljko čeka da Ante iz Rima javi Divninu sudbinu. Konačno stiže poziv.

Srijeda, 15. travanj

Joco, Veljko i Ante pripremaju prezentaciju novog projekta pred medijima.

Dok Joco priprema govor za otvaranje Zaklade, Petra mu pokušava nešto važno reći, ali ne dolazi na red. Ivana i Marina shvaćaju da je Veljko konačno postao odgovoran i nastavio sa životom.

Lorena i Jakov pripremaju iznenađenje za sve, ali ne znaju da je danas dan kad Crni izlazi iz zatvora. Konačno, Petra pred novinarima uzima mikrofon i pred svima se obrati Joci.