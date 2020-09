Kako Hrvatsku vide u filmovima i serijama: Lažne putovnice, rat, gorštaci, prastari automobili...

I dok se u Hrvatskoj sve češće snimaju veliki svjetski projekti zbog prirodnih ljepota zemlje i relativno niskih troškova, istovremeno smo proteklih godina nerijetko bili 'sporedni likovi' nezavidnog renomea.

<p>Američka TV serija 'Monk' započela je s emitiranjem još 2002., a osam uspješnih sezona ove krimi serije na domaćim kanalima publika je imala priliku pratiti nešto kasnije u reprizama. U jednoj od brojnih epizoda, naslovljenoj 'Mr. Monk Falls in Love', spominje se i Hrvatska, no kako je zaključio dio publike, u negativnom i uvredljivom kontekstu. Koriste zastavu koja izgleda poput one hrvatske, ali su promijenjene boje, tvrde kako se u toj zemlji rat vodi već 600 godina, a ljudi pričaju mješavinom rusko-hrvatskog jezika.</p><p>I dok se u Hrvatskoj sve češće snimaju veliki svjetski projekti, zbog prirodnih ljepota i relativno niskih troškova, istovremeno smo proteklih godina često bila 'sporedni likovi' u raznim filmovima i serijama. U francuskom hororu “Vertige” Hrvati su povampireni gorštaci koji love studente na Risnjaku, a Tomu Cruiseu u 'Nemogućoj misiji: Ghost Protocol' ubili su ženu upravo u Hrvatskoj.</p><p>Zanimljivo je bilo vidjeti i kako u legendarnim Simpsonima vide hrvatsku autoindustriju. Nakon što se Homer požalio kako želi da mu automobil koji je doživio totalnu štetu u potpunosti poprave, majstor zaključi kako to neće biti moguće jer je auto napravljen u Hrvatskoj, i to od dijelova starih tenkova iz SSSR-a.</p><p>Slavene u zapadnjačkim filmovima i serijama često zapadnu uloge dežurnih kriminalaca, pa su tako mafijaši i lopovi Rusi, Srbi, Ukrajinci, a ni Hrvati nisu iznimka. Zemlje u kojima žive imaju, dakako, reputaciju korumpiranih i 'divljih', jednostavno pravih oaza za kriminal. U kultnoj 'Žici', jednoj od najboljih i najhvaljenijih serija svih vremena, lažne su putovnice grčki mafijaši nabavili upravo u Hrvatskoj, no potkrao se HBO-u i mali gaf pa putovnica glasi na ime i prezime Kirko Skaddeng, potpuno nesvojstveno ovom podneblju. Iako je putovnica bila za lik Spirosa Vondasa, istu su upotrijebili i u špici epizode, no ovaj put je uz nju ženska fotografija. </p><p>U kriminalističkoj seriji “Zaboravljeni slučaj” dvojica detektiva raspravljaju o odlasku na odmor u Hrvatsku. Jedan tvrdi da ondje bjesni rat, a drugi mu objašnjava kako je obala predivna.</p><p>U humorističnoj seriji “Malcolm u sredini” baka glavnog junaka nosi hrvatske narodne nošnje, a u pozadini se na zidu vidi i poznati hrvatski grb.</p>