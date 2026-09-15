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LJUBAZNOST PRIJE SVEGA

Kako je Benny Blanco osvojio Selenu?: 'Nisam bio kreten...'

Piše Maša Mai Čigir,
Čitanje članka: 2 min
Kako je Benny Blanco osvojio Selenu?: 'Nisam bio kreten...'
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Foto: Instagram/Ida Solbakken
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Suprug Selene Gomez, gostujući u podcastu otkrio je na koji način je osvojio poznatu glumicu i pjevačicu

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Glazbeni producent i dobitnik Grammyja, Benny Blanco, gostovao je u emisiji Today u kojoj je otkrio koja je tajna njegove uspješne veze s 34-godišnjom glumicom i pjevačicom koja je 6 puta bila nominirana za nagradu Emmy, Selenom Gomez

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- Nisam koristio nikakvu crnu magiju ni ništa slično. Samo sam bio pristojan. Važno je razumjeti partnericu, moći razgovarati o svemu i biti otvoren jedno prema drugome. Trenutačno nam je stvarno super i jako sam sretan. Mislim da sam je osvojio jednostavno tako što nisam bio kreten, nego sam bio ljubazan prema ljudima - rekao je Benny.

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Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Producent je nadodao kako mu je bilo važno pronaći partnericu koja je dobra osoba. Tako je ranije ovog mjeseca, gostujući u podcastu The Mel Robbins Podcast, otkrio da je sastavio popis osobina koje želi kod partnerice te je izdvojio tri najvažnije.

- Prva stvar na popisu bila je da bude mojih godina. Druga je bila da bude dobra osoba. Mila, brižna, suosjećajna, jednostavno dobra osoba.Treća stvar bila je da bude onaj tip osobe koja se ujutro budi sretna - otkrio je.

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Objasnio je da je taj popis sastavio uz pomoć terapeuta jer je shvatio da želi ozbiljnu vezu. 

- Stvarno želim pronaći pravu partnericu, a očito negdje griješim. Ne mogu pronaći osobu s kojom ću provesti ostatak života, a to želim -  rekao je Blanco.

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Podsjetimo, Selena Gomez i Benny Blanco svoju vezu započeli su u prosincu 2023. godine, a nakon samo godinu dana veze , u prosincu 2024. godine, su se i zaručili. Vjenčali su se 27. rujna 2025. godine u Santa Barbari u Kaliforniji. Benny je početkom rujna ove godine u podcastu 'Friends Keep Secrets' govorio o detaljima njihova vjenčanja te je istaknuo kako je sve bilo organizirano prema Seleninim željama. 

- Rekla je: 'Želim hodati do oltara, ali želim da staza bude prekrivena perzijskim tepisima koji nisu savršeno poravnati. Ne želim klasične cvjetne aranžmane. Ne želim da sve izgleda preskupo i uštogljeno. Bilo je nevjerojatno. Vidjelo se da smo uložili puno truda, ali atmosfera nije bila nimalo uštogljena - otkrio je.

Foto: Selena Gomez Instagram

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