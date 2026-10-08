Kako je Eva Marie Saint postala holivudska legenda i što je mislila o Alfredu Hitchcocku?

Imala je Oscara, glumila uz najveće holivudske zavodnike i surađivala s Alfredom Hitchcockom, no slava joj nikad nije bila važnija od obitelji. Eva Marie Saint, jedna od posljednjih velikih zvijezda zlatnog doba Hollywooda, preminula je u utorak u 103. godini. Iza nje su ostale nezaboravne filmske uloge, brak dug 65 godina i mnoge anegdote iz vremena kad su Hollywoodom vladali Marlon Brando, Cary Grant i Elizabeth Taylor.

Prvog Oscara osvojila je 1955. godine za sporednu ulogu u filmu 'Na dokovima New Yorka', u kojem je glumila uz Marlona Branda. Bio joj je to prvi film, a na dodjelu prestižnih nagrada stigla je u devetom mjesecu trudnoće. Dok je primala zlatni kipić, našalila se da bi mogla roditi upravo na pozornici. Samo dva dana poslije na svijet je stigao njezin sin Darrell, piše britanski The Sun.

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Uspjeh joj je otvorio vrata Hollywooda, a producenti i agenti željeli su da snima što više filmova. Međutim, Eva nije pristajala na takav tempo. Kad ju je agent nagovarao da postane velika zvijezda, objasnila mu je da zbog male djece može snimiti samo jedan film godišnje. On joj je odgovorio da tako nikad neće postati superzvijezda, a ona je mirno prihvatila njegovu procjenu.

Ipak, postala je jedna od najpoznatijih glumica svoje generacije. Posebno je pamtila suradnju s Marlonom Brandom, kojeg je smatrala jednim od najboljih glumaca s kojima je radila. No njihov odnos izvan filmskog seta nije bio osobito blizak.

Nakon zajedničkog filma vidjela ga je još samo jednom, godinama poslije, na rođendanskoj zabavi Elizabeth Taylor. Brando joj je prišao, zagrlili su se, a onda je preko njezina ramena ugledao zgodnu brinetu. Pozdravio se i otišao za njom. Eva ga više nikad nije vidjela.

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Veliki uspjeh ostvarila je i 1959. godine u Hitchcockovu trileru 'Sjever-sjeverozapad', u kojem je glumila uz Caryja Granta. Iako su priče o Hitchcockovu ponašanju na snimanjima često bile neugodne, Eva ga je pamtila sasvim drukčije.

- Hitchcock je bio gospodin na visokoj razini. Uvijek je nosio odijelo - govorila je, prenosi britanski list

S druge strane, upravo je uz Caryja Granta shvatila koliko slava može biti naporna. Jedne su večeri zajedno izašli, a glumca su odmah okružili obožavatelji.

- Ne bih se mogla nositi s takvom slavom. Željela sam normalan život - priznala je.

Taj je život pronašla uz televizijskog redatelja Jeffreyja Haydena, kojeg je upoznala prije nego što je postala slavna. Vjenčali su se 1951. godine i dobili dvoje djece, sina Darrella i kćer Laurette. U braku su proveli 65 godina, sve do njegove smrti 2016.

Eva je nastavila glumiti i u kasnijim godinama. Publika ju je mogla gledati u seriji 'Slučajni partneri', a 2006. godine pojavila se i u filmu 'Povratak Supermana', u kojem je utjelovila Supermanovu posvojiteljicu Marthu Kent. Ni stoti rođendan nije doživljavala kao razlog da uspori.

Proslavila ga je u svojem domu u Los Angelesu, okružena obitelji, a tad je priznala da se uopće ne osjeća kao stogodišnjakinja. Voljela je šetnje na svježem zraku, bejzbol, posebno Los Angeles Dodgerse, i druženja s najbližima.

- Uživam u vremenu s obitelji i prijateljima. Dobar život - zaključila je tad, prenosi The Sun.