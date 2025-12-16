Kako je ‘Ljubavna priča’ postala vječni klasik: Gotovo nitko nije očekivao toliki uspjeh filma

Film “Ljubavna priča” debitirao je na velikim platnima 16. prosinca 1970. godine, učinio je zvijezde od Ali MacGraw i Ryana O’Neala te je Paramount Pictures izbavio iz financijske katastrofe. Iako su rijetki polagali nade da će postati tolikim hitom, to što je i 55 godina kasnije popularan, dovoljno govori. Jedna od najpoznatijih filmskih ljubavnih priča ostavila je itekakav trag u Hollywoodu, no gledajući unatrag, ništa im nije predviđalo uspjeh jer gotovo nitko nije vjerovao u film. Nitko, osim glavne glumice Ali MacGraw.

MacGraw je prethodnim filmom “Goodbye, Columbus” osvojila Zlatni globus za najveću žensku glumačku nadu te je gradila svoj put u Hollywoodu. Imala je i blisku osobu koja joj je mogla otvoriti vrata za brojne projekte. Taman se u to vrijeme udala za Roberta Evansa, koji je bio na čelu tvrtke Paramount Pictures te ju je pokušavao vratiti “na noge” nakon brojnih financijskih problema. Upravo Evans smatrao je kako bi uloga Jenny u “Ljubavnoj priči” mogla biti prigodna za nastavak njezine karijere, a ona se “zaljubila” u Jenny Cavilleri čim je pročitala scenarij. Uloga Olivera bila je nešto kompliciranija. Pred kamere su htjeli dovesti novo ime u usponu, no Jeff Bridges, Michael Douglas i Jon Voight odbili su ulogu. Točnije, čak osam glumaca je odbilo tu ulogu, no kasnije su u intervjuima svi komentirali kako su znali da će Olivera Barretta glumiti Ryan O’Neil.

- Onoga trenutka kad si se pojavio na setu, svi smo znali da ćeš dobiti ulogu. Morala sam poljubiti sve koji su dotad ušli u studio na audiciju, a kad sam tebe poljubila, sve je bilo jasno - rekla je MacGraw svom kolegi u zajedničkom intervjuu povodom 50. obljetnice premijere filma za CBS.

Priča filma prati Olivera Barretta, studenta prava na Harvardu i mladog bogataša iz ugledne obitelji. Kada se Oliver zaljubi u djevojku iz srednje klase, zanimljivu Jenny, njegov otac toj se ljubavi snažno protivi. Ipak, Oliver ostaje uz svoju ljubav bez obzira na sve. Za mladi, upravo vjenčani par sve je idilično, sve dok ne saznaju da Jenny boluje od smrtonosne bolesti te joj ostaje jako malo vremena. Radnja filma temelji se na istoimenoj knjizi Ericha Segala, koji potpisuje i scenarij filma. Zanimljivo, Segal je scenarij za film napisao skoro u isto vrijeme kad i knjigu, no nije mu uspijevalo prodati ga većem filmskom studiju. Howard Minsky, koji ga je u to vrijeme zastupao, vjerovao je u njegovu priču. Redatelj Arthur Hiller kasnije je ispričao kako je Minsky ostavio sve za sobom te je svu energiju usmjerio prema tom filmu. Kazao je da “Ljubavna priča” ne bi postojala da nije bilo Minskyja. Knjiga “Ljubavna priča” objavljena je na Valentinovo 1970. godine kako bi pomogla promovirati film, a sve je navodno bila ideja Paramount Picturesa. Godinu dana knjiga je bila u vrhu liste bestsellera New York Timesa, a prodana je u čak 21 milijun primjeraka.

Snimanje filma počelo je 18. studenoga 1969. godine u Cambridgeu, Bostonu i New Yorku. Bio je to prvi put ikad da su snimanje odobrili unutar kampusa Harvarda. Zbog oštećenja nekoliko stabala radi filmske opreme i umjetnog snijega, dulje vremena nijedan drugi film nije dobio dozvolu za snimanje na području tog sveučilišta. Vodstvo sveučilišta tvrdilo je i kako je produkcija ometala studente koji su u tom trenutku živjeli na kampusu.



Kako bi se pripremili za svoje uloge, O’Neal je naučio klizati, a MacGraw je naučila svirati čembalo. Redatelj Hiller je inzistirao da glavni glumci često provode vrijeme zajedno jer je htio da postanu prijatelji prije nego što započne službeno snimanje. U tome je uspio, a glumci su desetljećima bili bliski prijatelji.

- Jednostavno smo kliknuli, iako nismo imali ništa zajedničko. Snimanje je bilo savršeno - komentirala je MacGraw za časopis People. Produkcija je imala nekoliko problema te su umalo premašili budžet. Scene u kojima Oliver Barrett sam šeta New Yorkom prekrivenim snijegom dodane su naknadno. Nisu imali novca za još jedno snimanje u tom gradu te su snimanje odradili ilegalno, samo s nekoliko kamera i Ryanom O’Nealom. Imali su problem i s glazbom. Inicijalno je na filmu glazbu radio Jimmy Webb, no usred snimanja je dobio otkaz jer se rijetko kome iz tima svidio njegov odabir. Burtu Bacharachu su ponudili posao, no odbio je kad su mu rekli da od njega očekuju glazbu sličnu onoj koju radi Frances Lei. Na kraju je posao pripao Leiju, koji je do danas ostao upamćen najviše po ovome filmu. Naslovna pjesma filma “(Where Do I Begin?) Love Story” postala je globalni hit, pogotovo verzija koju je otpjevao Andy Williams. Pri kraju snimanja filma cijela ekipa je plakala, pogotovo tijekom snimanja scene u kojoj Jenny umire.

- Bio sam opčinjen Alinom glumom. Zagrlila me i nisam mogao prestati plakati. Volio sam je. I znao sam da će sve ovo uskoro završiti - rekao je O’Neal u jednom intervjuu. Premijera “Ljubavne priče” bila je 16. prosinca 1970. godine u kinu Loew’s State na Times Squareu. Nitko iz produkcije, uključujući glumce, nije očekivao da će film postati toliko uspješan.

- Nisam imala pojma što nas čeka, sve dok film nije prikazan u kinu. Svi u publici su plakali i onda sam shvatila da smo napravili nešto veliko. Odjednom sam bila filmska zvijezda i morala sam se prilagoditi tom šoku. Mislim da mi je najveće ostvarenje u životu bilo to što sam preživjela taj dio karijere - rekla je MacGraw. Dodala je kako joj je drago vidjeti da su ljudi i dalje dirnuti tim filmom.

- Život te ponekad nagradi srećom i mislim da se upravo to dogodilo Ali i meni. Glazba iz filma pratila me gdje god sam išao, a ljudi koje nikad ranije nisam vidio imali su potrebu ispričati mi svoju ljubavnu priču - svojedobno je ispričao O’Neal.

Film “Ljubavna priča” zaradio je vrtoglavih 130 milijuna dolara na blagajnama kina diljem svijeta, a najveće iznenađenje produkciji je došlo nekoliko mjeseci nakon kad je dobio čak sedam nominacija za Oscara. Između ostalog, za najbolji film, najbolju režiju, najboljega glumca i najbolju glumicu. Zlatni kipić im je na kraju pripao za najbolju glazbu, a pjesma “(Where Do I Begin?) Love Story” je dobila i dvije nominacije za Grammy. Dobili su i pet Zlatnih globusa, uključujući onaj za najbolji film. Nešto manje od dvije godine nakon film je prikazan prvi put na televiziji. Debitirao je na ABC-u 1. listopada 1972. godine, a u tom je trenutku bio “najbrži” film koji je iz kina završio na televiziji. Istog trenutka je postao hit. Postao je najgledaniji televizijski film svih vremena, a rekord je skinuo filmu “Ben Hur”.

- Mislio sam da radimo simpatični mali film i nisam se pretjerano uzbuđivao ni oko čega. Howard Minsky mi je čitavo vrijeme govorio da će to što radimo, prerasti u globalni hit, no ja sam mu stalno odgovarao da moram biti objektivan. Nisam mislio da će ljudi stajati u redovima za kino diljem svijeta kako bi pogledali naš uradak - rekao je svojedobno Arthur Hiller u intervjuu za Film talk.

Iako su osvojili svijet, “Ljubavna priča” nije imala preveliku naklonost filmskih kritičara. Dok su neki film bespogovorno hvalili, drugi su mu zamjerali nedovoljno razrađene likove, naivne monologe te predvidljivu priču. Unatoč svemu, film se danas smatra klasikom. “Oliver’s Story” nastavak je klasika iz 1978., no film nije ostvario veću popularnost. Samo su Ryan O’Neal i Ray Milland iz originalne postave ponovili svoje uloge. Mediji su godinama nakon pratili prijateljstvo Ali MacGraw i Ryana O’Neala.

- Više smo od prijatelja. Ona mi je poput sestre. Oduvijek sam sanjao o tome da ponovno radimo zajedno i sretan sam što jesmo. Ali je sjajna, brižna i uvijek pazi na druge. Nikad se nismo posvađali, a poznajemo se 50 godina - rekao je O’Neal u intervjuu 2021. godine. Glumac je preminuo 8. prosinca 2023. nakon dugogodišnje borbe s rakom.

- Suradnja s Ryanom ostala mi je najbolji dio karijere te smo ostali prijatelji do kraja. Bio je odličan glumac, šarmantan i zanimljiv čovjek. Znam da veliki dio svoga uspjeha dugujem upravo njemu. Rastužila me informacija o njegovu zdravlju posljednjih godina, a nisam bila iznenađena kada sam saznala da je preminuo - rekla je MacGraw nakon njegove smrti. Dodala je kako će joj zauvijek nedostajati. “Ljubav znači nikad ne trebati reći da ti je žao”, jedna je od najpoznatijih i najromantičnijih rečenica u povijesti filma, a pripada upravo “Ljubavnoj priči”.