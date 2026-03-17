Kako je moguće da s 43 izgleda mlađe nego s 20? Stručnjak analizirao lice Anne Hathaway

Kako je moguće da s 43 izgleda mlađe nego s 20?, pitanje je koje kruži društvenim mrežama nakon što se glumica Anne Hathaway na nedjeljnoj dodjeli Oscara u Dolby Theatru pojavila uz Annu Wintour, dugogodišnju urednicu američkog Voguea. Na crvenom tepihu zablistala je u elegantnoj crnoj haljini s cvjetnim detaljima, uz duge rukavice i dijamantni nakit, a kasnije je s Wintour uručila nagradu za kostimografiju.

Najviše pozornosti ipak je privuklo njezino lice. Izrazito zaglađena koža i svjež izgled brzo su pokrenuli rasprave o tome stoji li iza svega samo njega ili i estetski tretmani. Dr. Ross Perry, medicinski direktor poliklinike Cosmedics, ističe kako se danas sve češće koriste suptilni, neinvazivni tretmani koji mogu osvježiti izgled bez da lice djeluje umjetno. Za Daily Mail naveo je da je Hathaway vjerojatno koristila 'male, strateški smještene, doze botoksa' koje ublažavaju bore, osobito na čelu i oko očiju.

- Mnogo slavnih osoba koristi ovaj preventivni pristup kako bi zadržali glatkoću bez onog smrznutog izgleda - objasnio je dr. Ross.

Dodao je i kako dermalni fileri mogu vratiti volumen tamo gdje se on prirodno gubi s godinama, posebno na obrazima, srednjem dijelu lica i liniji čeljusti.

- To može stvoriti meko konturiranu, ali prirodnu siluetu, naglašavajući strukturu kostiju bez dramatičnih promjena, a to je vrlo vjerojatno ono što vidimo kod Anne na ovim novim fotografijama - istaknuo je stručnjak.

Također, sugerirao je da je glumica pobornica 'naprednih nekirurških opcija' poput laserskog obnavljanja kože, microneedlinga ili biostimulativnih injekcija, koji potiču stvaranje kolagena te poboljšavaju teksturu i tonus. Prema njegovim riječima, možda se podvrgnula i blagom podizanju obrva koje podiže gornji dio lica, ali i dalje izgleda prirodno.

- Ne mogu sa sigurnošću reći je li Anne sve to napravila, jer u jednakoj mjeri nesumnjivo ima odlične gene i fantastično stari. Nema sumnje da jako pazi na svoju kožu i redovito posjećuje dermatologa - dodao je dr. Ross.