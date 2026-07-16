Kako je nastala Odiseja? RTL večeras donosi pogled na epski spektakl Christophera Nolana

Dobitnik Oskara, redatelj filmova 'Oppenheimer', 'Interstellar' i trilogije 'Vitez tame', Christopher Nolan poziva vas u zadivljujući svijet 'Odiseje', mitskog akcijskog epa Homerove sage i prvog filma u povijesti snimljenog u cijelosti IMAX filmskim kamerama.

Specijal otkriva kreativne metode nagrađivanog redatelja kroz razgovore s njim, njegovom glumačkom ekipom i tehničkim timom te prikazuje autentične kadrove sa seta i istraživačke materijale koji su oblikovali viziju filma.

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Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson i tim filmskih umjetnika vode nas po zemljama i kontinentima - od crnog pijeska do otvorenog mora, od bitke kod Troje do Kiklopove špilje, od planinskog dvorca Itake do paluba drevnih brodova, dok stvaraju jedno od najspektakularnijih filmskih iskustava ikad snimljenih na filmu. Dojmljivi 22-minutni dokumentarac bit će prikazan na glavnom kanalu RTL-a, u četvrtak, 16. srpnja u 15.45 h.