Obavijesti

Show

Komentari 0
od crnog pijeska do otvorenog mora

Kako je nastala Odiseja? RTL večeras donosi pogled na epski spektakl Christophera Nolana

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Kako je nastala Odiseja? RTL večeras donosi pogled na epski spektakl Christophera Nolana
2
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Specijal otkriva kreativne metode nagrađivanog redatelja kroz razgovore s njim, njegovom glumačkom ekipom i tehničkim timom te prikazuje autentične kadrove sa seta i istraživačke materijale

Admiral

Dobitnik Oskara, redatelj filmova 'Oppenheimer', 'Interstellar' i trilogije 'Vitez tame', Christopher Nolan poziva vas u zadivljujući svijet 'Odiseje', mitskog akcijskog epa Homerove sage i prvog filma u povijesti snimljenog u cijelosti IMAX filmskim kamerama.

PROMO Odiseja s posebnom projekcijom u najljepšem kinu
Odiseja s posebnom projekcijom u najljepšem kinu

Specijal otkriva kreativne metode nagrađivanog redatelja kroz razgovore s njim, njegovom glumačkom ekipom i tehničkim timom te prikazuje autentične kadrove sa seta i istraživačke materijale koji su oblikovali viziju filma.

Foto: PROMO

Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Robert Pattinson i tim filmskih umjetnika vode nas po zemljama i kontinentima - od crnog pijeska do otvorenog mora, od bitke kod Troje do Kiklopove špilje, od planinskog dvorca Itake do paluba drevnih brodova, dok stvaraju jedno od najspektakularnijih filmskih iskustava ikad snimljenih na filmu. Dojmljivi 22-minutni dokumentarac bit će prikazan na glavnom kanalu RTL-a, u četvrtak, 16. srpnja u 15.45 h.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Irena Štetić Andrin bila je u Životu na vagi, sada je 'postala' manekenka: Bilo je magično
IZ SHOWA NA PISTU

Irena Štetić Andrin bila je u Životu na vagi, sada je 'postala' manekenka: Bilo je magično

Irena Štetić Andrin prijavila se u show 2018. godine kako bi postala majka. U tome je uspjela, kaže da je to njeno najveće postignuće
FOTO Nosi li ona uopće gaćice? Nives Celzijus pokazala duboki dekolte u mokrom seksi izdanju
SVE JOJ SE VIDI

FOTO Nosi li ona uopće gaćice? Nives Celzijus pokazala duboki dekolte u mokrom seksi izdanju

Zanosna Nives odlučila je dodatno podići celzijuse pa je pozirala uz bazen dok je na sebi nosila kratku haljinicu koja je mnogima golicala maštu
Javio se 'Savršeni' Petar Rašić nakon glasina o prekidu veze s Anastasijom: Evo gdje se nalazi
POKAZAO ŠTO RADI

Javio se 'Savršeni' Petar Rašić nakon glasina o prekidu veze s Anastasijom: Evo gdje se nalazi

Petar je sa svog Instagram profila izbrisao sve fotografije na kojima je bio s Anastasijom, a ona je potpuno izbrisala svoj korisnički profil, na kojem je također imala zajedničke fotografije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026