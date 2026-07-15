Kako je "Stranger Things" osvojio svijet: Priča puna tajni, slučajnosti i genijalnih odluka

Prošlo je deset godina otkako je "Stranger Things" prvi put stigao na Netflix i zauvijek promijenio televizijsku scenu. Serija koja je spojila horor, znanstvenu fantastiku, misterij i nostalgiju za osamdesetima prerasla je u jedan od najvećih televizijskih fenomena modernog doba. Tijekom pet sezona osvojila je milijune gledatelja, lansirala karijere mladih glumaca i stvorila jednu od najvjernijih baza obožavatelja na svijetu. Iza uspjeha krije se niz zanimljivih priča, neobičnih odluka i trenutaka koji su gotovo promijenili tijek cijele serije.

Braća Matt i Ross Duffer, autori serije, godinama su tražili projekt kojim će se probiti u Hollywoodu. Ideju za Stranger Things opisivali su vrlo jednostavno. Željeli su napraviti priču koja izgleda kao da je Steven Spielberg režirao roman Stephena Kinga. Spoj dječje znatiželje, nadnaravnog horora i topline prijateljstva bio je upravo ono što je nedostajalo televiziji. No serija se u početku nije trebala zvati "Stranger Things". Radni naslov bio je "Montauk", a radnja je trebala biti smještena na Long Islandu, gdje se desetljećima prepričavaju teorije zavjere o navodnim vojnim eksperimentima nad djecom tijekom osamdesetih godina. Kada su shvatili da je ondje gotovo nemoguće snimati zimske scene, cijelu su priču preselili u izmišljeni gradić Hawkins u Indiani. Tako je nastao svijet koji će uskoro postati jedan od najprepoznatljivijih u televizijskoj povijesti.

Na audiciji je bilo 1213 djece

Od samog početka bilo je jasno da će upravo dječji glumci nositi cijelu priču. Produkcija je pregledala čak 906 dječaka i 307 djevojčica prije nego što je složila glavnu ekipu. Gaten Matarazzo je oduševio autore na audiciji.

- Odmah smo znali da je rođen za tu ulogu - komentirali su braća Duffer u intervjuu za The New York Times. Zanimljivo je da su Gaten, Caleb McLaughlin i Sadie Sink bili prijatelji i prije početka snimanja jer su zajedno nastupali na Broadwayju. Finn Wolfhard svoju je audiciju snimio iz kreveta jer je bio bolestan, no to ga nije spriječilo da dobije ulogu Mikea Wheelera.

Foto: Profimedia/arhivska fotografija

Najveća zvijezda serije, Millie Bobby Brown, zamalo nikada nije postala Eleven. Nakon niza neuspješnih audicija ozbiljno je razmišljala o tome da odustane od glume. Upravo tada stigao je poziv za "Stranger Things", koji joj je promijenio život. Ni šišanje glave nije prošlo bez drame. Millie nije željela izgubiti svoju dugu kosu, pa su joj redatelji pokazivali fotografije Charlize Theron iz filma "Mad Max: Fury Road" kako bi je uvjerili da će izgledati odlično. Njezin otac nije mogao sakriti emocije i rasplakao se dok su joj brijali glavu. Sama glumica kasnije je priznala da je upravo ta odluka postala najbolja stvar koju je napravila u karijeri.

Lik Eleven od početka je zamišljen kao svojevrsni "izvanzemaljac" među djecom, a najveća inspiracija bio je Spielbergov legendarni film "E.T.". Millie Bobby Brown kasnije je priznala da joj je emocionalno najteža scena bila ona s dr. Martinom Brennerom. Toliko ju je pogodila da je plakala još gotovo sat vremena nakon završetka snimanja. Zanimljivo je da je slavni pisac Stephen King primijetio njezin talent još prije Stranger Thingsa, nakon što ju je gledao u seriji Intruders, javno napisavši da ga je mlada glumica oduševila.

Veliku ulogu u uspjehu serije imala je i Winona Ryder. Braća Duffer s glumicom su razgovarala gotovo pet sati prije nego što su joj ponudila ulogu Joyce Byers.

Foto: Netflix

- Vrlo smo malo razgovarali o ulozi Joyce, zapravo smo se samo upoznavali - rekli su u jednom intervjuu. Već sljedećeg dana nazvali su je i rekli da je upravo ona osoba koju žele u glavnoj ulozi.

Mnogi likovi postali su ono što jesu zahvaljujući samim glumcima. Joe Keery svojim je šarmom potpuno promijenio Stevea Harringtona, koji je u originalnom scenariju trebao ostati puno negativniji lik. Matthew Modine pomogao je autorima oblikovati osobnost zagonetnog dr. Brennera, dok je Shannon Purser, kojoj je Barb bila prva glumačka uloga u životu, preko noći postala jedna od najvećih internetskih senzacija prve sezone.

Brojne scene nastale su spontano

Iako ga danas cijeli svijet poznaje kao Upside Down, mračni paralelni svijet zapravo se u scenariju zvao Nether. Ime Upside Down bilo je samo radni naziv tijekom snimanja, ali se toliko udomaćilo među ekipom da ga više nitko nije želio mijenjati. Sličnih improvizacija bilo je mnogo. Primjerice, u prvoj verziji scenarija Nancy, Jonathan i Steve trebali su pomoću božićnih lampica pronaći čudovište. Netko iz produkcije predložio je da bi puno emotivnije bilo da Joyce preko lampica razgovara sa sinom Willom. Upravo je ta scena kasnije postala jedna od najpoznatijih u cijeloj seriji.

Brojne kultne scene nastale su potpuno spontano. Steve i Dustin uopće nisu trebali postati nerazdvojni dvojac, ali su braća Duffer tijekom snimanja shvatila koliko dobro funkcioniraju zajedno pa su potpuno promijenili scenarij. Bob Newby također je trebao poginuti već u četvrtoj epizodi druge sezone, no gluma Seana Astina toliko ih je osvojila da su njegov lik zadržali sve do osme epizode. Dacre Montgomery i Joe Keery mjesecima su trenirali košarku kako bi uvjerljivo izgledali kao srednjoškolske zvijezde, a trenirao ih je Bo Bell, koji se kasnije pojavio i u samoj seriji kao njihov trener.

Foto: Netflix

Ni romantične scene nisu prolazile bez treme. Caleb McLaughlin priznao je da mu je poljubac sa Sadie Sink bio prvi pred kamerama te da su ga morali snimati desetak puta. Sadie se kasnije našalila kako je cijelu situaciju promatralo dvjestotinjak ljudi na setu, njezina majka i, na kraju, milijuni gledatelja diljem svijeta.

Braća Duffer objasnila su završetak serije

Nakon deset godina avanture stiglo je veliko finale na Novu godinu. Braća Duffer otkrila su da su završnu scenu osmislili mnogo prije nego što su napisali posljednju epizodu. Serija simbolično završava ondje gdje je i počela, u podrumu obitelji Wheeler, uz posljednju partiju igre Dungeons & Dragons. Kada Mike zatvori vrata podruma nakon što Max, Lucas, Dustin i Will izađu van, završava ne samo njihova avantura nego i jedno djetinjstvo. Istodobno Mikeova mlađa sestra Holly i njezini prijatelji započinju novu partiju, čime autori simbolično predaju priču novoj generaciji sanjara i pustolova.

Foto: Netflix

Veliku emocionalnu težinu nosi i odnos Hoppera i Eleven. Hopper je tijekom cijele serije bio njezina zaštita i očinska figura, a u finalu prvi put prihvaća da više nije dijete kojem treba govoriti što mora učiniti. Eleven od njega traži samo jedno, da joj vjeruje. Upravo je ta poruka, smatraju autori, srce cijelog završetka. "Stranger Things" nikada nije bio samo priča o čudovištima, nego o odrastanju, puštanju djece da krenu svojim putem i prihvaćanju promjena koje život donosi.

Sudbina Eleven ostavljena je namjerno otvorenom. Braća Duffer objasnila su da ona predstavlja magiju djetinjstva i da njezina priča nije mogla završiti potpuno jednoznačno. Gledatelji mogu vjerovati da je pronašla svoj mir, ali odgovor nikada nije izgovoren naglas.

Posljednja epizoda donosi rasplet i ostalim omiljenim likovima. Mike postaje pisac, Dustin odlazi na fakultet, Max i Lucas ostaju zajedno, Will konačno pronalazi svoje mjesto u svijetu, Steve ostaje u Hawkinsu kao trener dječje bejzbolske ekipe, Nancy započinje novinarsku karijeru u Bostonu, Robin odlazi studirati na Smith College, a Jonathan ostvaruje san upisom filmske akademije na njujorškom sveučilištu. Hopper napokon zaprosi Joyce, a njih dvoje planiraju preseljenje u Montauk, što je dirljiva posveta izvornom nazivu i ideji serije. Završne kadrove prati Bowiejeva pjesma "Heroes", koja savršeno zaokružuje priču o prijateljstvu, hrabrosti i odrastanju.