Kako su Goran Bare i Majke ispisali povijest domaćeg rocka

Goran Bare osnovao je Majke 1984. godine u Vinkovcima, a bend je ubrzo postao sinonim za autentični domaći rock na ovim prostorima. Njihov uspon od provincijskih autsajdera do kultnog statusa pratili su znojni koncerti, pionirski koraci u nezavisnom izdavaštvu, ali i velika tragedija koja ih je zauvijek obilježila.

Goran Bare rođen je 16. kolovoza 1965. u Vinkovcima, a njegov glazbeni put započeo je nakon što je kao dječak vidio nastup legendarne grupe The Rolling Stones. Već s dvanaest godina počeo je osnivati prve školske bendove. Značajan iskorak dogodio se 1980. godine kada je s prijateljem Marinom Pokrovcem osnovao akustični sastav Duo debili. S tim su projektom zabilježili prvi veći nastup pred oko tisuću ljudi u vinkovačkom Domu omladine.

Krajem 1984. godine Bare je okupio ekipu i osnovao Majke. Uz njega, prvu postavu benda činili su Marin Pokrovac, Nedjeljko Ivković zvani Kilmister, Željko Mikulić poznatiji kao Korozija te Goran Dujmić. U to su vrijeme Vinkovci imali izrazito živu alternativnu scenu, a Majke su inspiraciju crpile iz američkog punka i bendova poput MC5 te The Stooges. Svirali su energični garažni rock, a glas o novom i beskompromisnom bendu brzo se počeo širiti izvan granica Slavonije.

- Kad smo počeli svirati, nismo mislili da ćemo stići dalje od Županje. Ustrajali smo zato što smo bili odlučni u svojoj nakani da sviramo, da budemo zajedno kao Majke - rekao je Kilmister prisjećajući se ranih dana.

Foto: Mario Poje

Proboj na nezavisnoj sceni i nulta kaseta

Prve važnije svirke Majke su održale 1986. godine u zagrebačkom klubu Lapidarij te beogradskoj Akademiji. Tamo ih je zapazio nezavisni izdavač Zdenko Franjić koji im je ponudio suradnju. U lipnju 1987. godine bend je ušao u studio Rockoko u Bošnjacima kod Želimira Babogredca. U samo tri dana snimili su svoj prvi demo materijal s četrnaest pjesama.

Taj je materijal iduće godine na kaseti objavio Franjić za svoju novu etiketu Slušaj najglasnije, čime je započeo mit o vinkovačkom bendu. Bili su to prvi profesionalni studijski snimci grupe, a kaseta je danas poznata kao "nulti album". Bend u tom trenutku nije previše razmišljao o slavi, već im je trebao dokaz vlastitog postojanja i zabilježene pjesme koje su godinama svirali. Franjić ih je kasnije uvrstio i na legendarnu kompilaciju Bombardiranje New Yorka, čime su Majke privukle pažnju čak i inozemnih fanzina.

- Nismo imali nekih ambicija u smislu rock kao posao, a pogotovo ne ambiciju snimanja ploče, jer smo se pomirili s činjenicom da dolazimo iz provincije - priznao je godinama kasnije Goran Bare.

Zagreb: Goran Bare&Majke u Areni Zagreb | Foto: Igor Soban/PIXSELL (ilustrativna fotografija)

Tragedija na Bosutu i Razum i bezumlje

Kada se činilo da stvari dolaze na svoje mjesto, bend je pogodio stravičan događaj. Krajem veljače 1989. godine, pri povratku s jedne od proba, automobil je sletio u nabujalu rijeku Bosut. U teškoj prometnoj nesreći poginuo je gitarist Marin Pokrovac te prijatelji Pavo Pap i Goran Matošević. Bare i ostatak ekipe nalazili su se u automobilu iza njih i bespomoćno gledali tragediju koja ih je duboko potresla.

Unatoč najavama o prestanku rada, Majke su ipak odlučile nastaviti. Krajem te godine u bend dolazi novi gitarist Ivan Dujmić i atmosfera se ponovno podiže kroz niz paklenih koncerata. Početkom 1990. godine bend ponovno ulazi u studio Rockoko kako bi snimio svoj prvi službeni album Razum i bezumlje, posvećen stradalim prijateljima.

Snimanje je financirao bubnjar Korozija, a čitav proces odrađen je u svega četrdesetak sati. Album je u jesen iste godine objavila zagrebačka nezavisna kuća Search & Enjoy. Ploča je oduševila kritiku koja ju je proglasila rock albumom godine, a Baretovi tekstovi otkrili su novu, poetsku i psihodeličnu stranu vinkovačkog frontmena.

*uz korištenje AI-ja