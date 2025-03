Kakva baka! Jane Fonda otkrila: 'Jednom sam otjerala medvjeda iz kuće i spasila svog unuka'

Legendarna glumica Jane Fonda (87) i njezin sin, također glumac, Troy O’Donavan Garity (57), gostovali su nedavno u podcastu 'Skip Intro' i otkrili detalje iz privatnog života koje javnost do tada nije znala. Voditeljica je pitala Troya da otkrije nešto što obožavatelji nisu do sada znali o njegovoj majci, on je ispričao da je Fonda prije više od 20 godina istjerala medvjeda iz kuće i spasila unuka, tada tek bebu, koji je spavao u kolijevci.

- Čula je neki zvuk tijekom noći, ustala se iz kreveta i izašla iz spavaće sobe da vidi o čemu se radi - rekao je Troy te dodao kako je Fonda tada čuvala svog unuka, danas 25-godišnjaka.

Fonda i njen sin Troy | Foto: Lionel Hahn/PRESS ASSOCIATION

- A kada se vratila, vidjela je medvjeda u sobi, bio je blizu kolijevke - ispričao je, prenosi Page Six.

Voditeljica je zatim pitala Fondu kako je reagirala, na što je glumica glasno počela vikati i dizati ruke u zrak. Ispričala je kako je baš prije nemilog incidenta naučila što napraviti ako se nađe blizu medvjeda.

- To je bilo to. Postala sam 'velika', raširila sam rukama i svoj ogrtač - ispričala je Fonda te dodala kako je medvjed otišao, a ona ga je pritom i gurnula iz sobe. No, kako kaže, prije nego je otišao, medvjed joj se popiškio na tepih.

Fonda ima troje djece, Troya, Vanessu Vadim i Mary Luanu Williams te dvoje unučadi, Malcolma i Vivu Vadim, koji su djeca njene kćeri Vanesse.