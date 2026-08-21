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KAO DA NE STARI

Kakva bomba u 64. Bivša Pipi djevojka kleknula među valove i pokazala brutalnu figuru!

Valovi su udarali o kamenitu obalu, a Ana Sasso (63) nije im bježala. U crnom bikiniju spustila se tik uz more, pustila da joj ono zapljuskuje noge i tijelo te bezbrižno uživala u posljednjim zrakama sunca
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Kakva bomba u 64. Bivša Pipi djevojka kleknula među valove i pokazala brutalnu figuru!
Mokra kosa padala joj je preko ramena i leđa, a od sunca su je štitile velike crne naočale. | Foto: Instagram
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Mokra kosa padala joj je preko ramena i leđa, a od sunca su je štitile velike crne naočale. | Foto: Instagram
Komentari 1

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