Kakva bomba u 64. Bivša Pipi djevojka kleknula među valove i pokazala brutalnu figuru!

Valovi su udarali o kamenitu obalu, a Ana Sasso (63) nije im bježala. U crnom bikiniju spustila se tik uz more, pustila da joj ono zapljuskuje noge i tijelo te bezbrižno uživala u posljednjim zrakama sunca
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Mokra kosa padala joj je preko ramena i leđa, a od sunca su je štitile velike crne naočale.
| Foto: Instagram
Mokra kosa padala joj je preko ramena i leđa, a od sunca su je štitile velike crne naočale. |
Foto: Instagram
Mokra kosa padala joj je preko ramena i leđa, a od sunca su je štitile velike crne naočale.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Jednostavni crni bikini dodatno je naglasio vitku liniju nekadašnje misice, koju generacije i danas pamte kao legendarnu Pipi djevojku.
| Foto: Instagram
Bilo je to 1983. godine kad je Ana izlaskom iz bazena u mokroj majici preko noći postala jedan od najvećih seks-simbola bivše države.
| Foto: Instagram
Više od četiri desetljeća kasnije i dalje privlači pozornost gdje god se pojavi u kupaćem kostimu.
| Foto: Instagram
Oko svog izgleda nikad se nije previše uzbuđivala.
| Foto: Instagram/Ida Solbakken
- A čujte, zadovoljna sam i ja kako izgledam, izvana i iznutra - rekla nam je ranije.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Za vitku figuru, nema nikakav čarobni recept.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
- Nemam nikakvih režima, jedem zdravo, treniram, a valjda ima i genetike u tome svemu - ispričala je.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Izgled joj nije na prvome mjestu.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Ana tvrdi da se ono što čovjek nosi u sebi na kraju vidi i izvana.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
- Osobno smatram kako je u svemu najvažnija nutrina, ono što je u nama. Kad je čovjek zadovoljan sa sobom, u sebi, onda to izlazi na van. To je najbitnije. No i za takvo razmišljanje je potreban trening jer sve je u glavama - objasnila je.
| Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Marko Lukunic/PIXSELL
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram/Ida Solbakken
Foto Instagram