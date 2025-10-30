Kakva čestitka! Zvijezda serije 'Suits' objavio golu fotku svoje supruge za njezin rođendan...

Glumac iz serije Suits, Patrick J. Adams, odao je priznanje svojoj supruzi, Troian Bellisario, povodom njezina 40. rođendana.

Adams je objavio nekoliko fotografija svoje supruge, također poznate glumice iz serije Slatke male lažljivice, a najviše pažnje privukla je prva fotografija na kojoj je Bellisario potpuno gola, dok leži pokraj bazena.

- Ne znam kako sve to uspijevaš ili kako sam ja imao toliko sreće da to proživljavam s tobom, ali uzet ću svaku kap koju mogu dobiti“, napisao je Adams (44) u opisu objave na Instagramu u utorak, 28. listopada. „Sretan rođendan, ti si dar koji doslovno nikada ne prestaje davati, a svatko tko ima sreće da te poznaje to i osjeti.“

- Uvijek ideš naprijed, nijedan kamen ne ostaje neprevrnut, nema spavanja dok ne stignemo do Brooklyna, nema odmora za nestašne, nema ‘ako’, ‘ali’ ili ‘možda’, nema štete, nema zamjerke, nema hrabrosti – nema slave. Sve srce. Sav trud. Sva ljubav. Uvijek i na svaki način - napisao je glumac u objavi.

Osim gole fotografije, Patrick je objavio i niz drugih, uključujući fotografije glumice u ledenoj kupki, sa zajedničkog planinarenja dok je bila trudna, kako leži u krevetu pokraj njihove sedmogodišnje kćeri Aurore te kako sjedi s četverogodišnjom kćeri Elliot na prostirci za jogu.

Par se upoznao 2009. godine, no Bellisario je prekinula vezu s Adamsom dvije godine kasnije.

- Troian je prekinula sa mnom, a ja to nisam želio - rekao je u jednom intervjuu 2012. godine.

- Sljedećeg dana, potpuno neironično, dobio sam audiciju za njezinu seriju, za vrlo malu ulogu. Ulogu za koju tada, u svojoj karijeri, inače ne bih ni išao na audiciju, jer se radilo o samo jednom danu snimanja u seriji Pretty Little Liars - istaknuo je.

Međutim, upravo je ta uloga dovela do njihova ponovnog zbližavanja. U siječnju 2014. godine su se zaručili, a vjenčanje je uslijedilo 2016. godine.

Tijekom godina, i Bellisario i Adams više su puta podijelili priču o tome kako je njihova druga kći rođena na prilično neuobičajen način, na stražnjem sjedalu automobila, na parkiralištu bolnice.

- Ona je još uvijek bila na sve četiri, stražnjicom okrenuta prema vjetrobranskom staklu. Njezina je stražnjica bila u visini moje glave, pa sam jednostavno povukao dolje njezine hlače i bebina je glava već bila tu - prisjetio se Adams u podcastu Katie’s Crib 2021. godine.