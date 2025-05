Kakva drama u Braku na prvu! Stjepan optužio bivšu suprugu, ona tvrdi: 'Ništa nije snimljeno'

Prve su se našle Višnja i Kristina G. koja ne krije da već nekoliko dana osjeća neku nelagodu i stres zbog ponovnog susreta sa svima, no ističe da je ponosna na sebe.

- Dovoljno sam se potrudila i imala dovoljno razumijevanja za osobu koja meni nije odgovarala - rekla je Višnja te dodala da je zahvalna što su Darko i ona ranije napustili show. A i Darko jedva čeka ponovni susret sa svima jer zna da će se prikazivati njihov bračni put.

Foto: rtl

- Neka snimke pokažu što je bilo, a ne da ja moram pričati i ja sebe ići opravdavati - rekao je.

Stjepan je Višnji donio poklon iz Amerike, a Kristina G. izbjegavala je uopće pogledati svog bivšeg supruga.

- Ne radujem se uopće ceremoniji, ne radujem se razglabanju o mom odnosu sa Stjepanom - rekla je Kristina G. i dodala: „Iskreno, najviše me zanima to mijenjanje parova; Marko, Kristina, Franjo i Irma.“ No zato Stjepan jedva čeka da sjednu pred stručnjake jer priprema ozbiljne optužbe za bivšu suprugu.

- Je li snimljeno nešto? Nije! Boli me dupe, na ta pitanja ne odgovaram - kaže Kike.

Foto: rtl

Irma i Franjo došli su skupa, a polako su pristizali i ostali kandidati. Kad je stigla Ema, Manuel i ona su se zagrlili, Bojana je otkrila da se s Darkom redovito čuje, a i on je pričao dečkima da su postali baš dobri. Hrvoje je također prvo došao pozdraviti i zagrliti Silviju iako se nisu nijednom čuli otkako su napustili show, a i Darko je pružio ruku Višnji.

- Po dosadašnjem iskustvu, poznavanju nje i njezina karaktera, mislim da to njoj ništa ne znači - rekao je Darko, a i Doris je imala zanimljiv komentar: „Više se čujem s nekim drugim ljudima nego s Igorom.“

Stjepan je uvjeren da bi Višnja i on bili bolji par bez obzira na razliku u godinama, a i ona se složila s njim jer je sigurna da bi se dobro zabavljali. Stigli su i Kristina i Marko, a ona je komentirala: „Svi su nasmijali, lijepo nas pozdravili osim dotičnih… Bitni su bitni, nebitni su nebitni.“

Foto: rtl

Što će otkriti Stjepan, a što Višnja i Darko i hoće li se na kraju svi posvađati - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.