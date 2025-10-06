Na Balenciagovoj reviji u Parizu sve poglede ukrale su Lauren Sánchez s raskošnim prstenom od 45 karata i Georgina Rodríguez s dijamantom vrijednim tri milijuna dolara
Kakva parada luksuza u Parizu! Lauren i Georgina pretvorile su reviju u dvoboj dijamanata
Nisu to bile haljine, ni cipele, pa čak ni nova Balenciagina kolekcija ono o čemu se pričalo nakon nedavne revije na pariškom Tjednu mode. Sve poglede privukle su dvije ruke ukrašene dijamantima, koje su u prvom redu ponosno pokazale Lauren Sánchez i Georgina Rodríguez.
Lauren Sánchez, supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa, blistala je s impozantnim dijamantnim prstenom veličine do 45 karata, vrijednim čak šest milijuna dolara.
Dizajn potpisuje slavna Lorraine Schwartz, a prema riječima Maxwella Stonea iz londonske draguljarske kuće Steven Stone, prsten je najvjerojatnije izrađen od D-colour dijamanta, najrjeđe i najskuplje klase, gotovo savršene čistoće.
Georgina Rodríguez, partnerica Cristiana Ronalda, nosila je ovalni dijamantni prsten kojim ju je nogometaš zaprosio ovog ljeta, nakon osam godina veze.
Njegova vrijednost procjenjuje se između dva i tri i pol milijuna dolara. Prema riječima stručnjaka za dijamante Mikea Frieda, prirodni dijamant takve veličine iznimno je rijedak, a nije teško pretpostaviti da je Cristiano osobno sudjelovao u odabiru kamena i dizajnu prstena.
Obje su dame za ovu priliku odabrale crne, minimalističke kombinacije s potpisom Balenciage, što je luksuz njihovih prstena učinilo još izraženijim.
