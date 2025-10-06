Obavijesti

Kad karati zasjene kreacije

Kakva parada luksuza u Parizu! Lauren i Georgina pretvorile su reviju u dvoboj dijamanata

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Profimedia

Na Balenciagovoj reviji u Parizu sve poglede ukrale su Lauren Sánchez s raskošnim prstenom od 45 karata i Georgina Rodríguez s dijamantom vrijednim tri milijuna dolara

Nisu to bile haljine, ni cipele, pa čak ni nova Balenciagina kolekcija ono o čemu se pričalo nakon nedavne revije na pariškom Tjednu mode. Sve poglede privukle su dvije ruke ukrašene dijamantima, koje su u prvom redu ponosno pokazale Lauren Sánchez i Georgina Rodríguez.

Lauren Sánchez, supruga osnivača Amazona Jeffa Bezosa, blistala je s impozantnim dijamantnim prstenom veličine do 45 karata, vrijednim čak šest milijuna dolara. 

Dizajn potpisuje slavna Lorraine Schwartz, a prema riječima Maxwella Stonea iz londonske draguljarske kuće Steven Stone, prsten je najvjerojatnije izrađen od D-colour dijamanta, najrjeđe i najskuplje klase, gotovo savršene čistoće.

Georgina Rodriguez watching the Balenciaga ss26 show wearing sparkly rings
Foto: Profimedia

Georgina Rodríguez, partnerica Cristiana Ronalda, nosila je ovalni dijamantni prsten kojim ju je nogometaš zaprosio ovog ljeta, nakon osam godina veze. 

Njegova vrijednost procjenjuje se između dva i tri i pol milijuna dolara. Prema riječima stručnjaka za dijamante Mikea Frieda, prirodni dijamant takve veličine iznimno je rijedak, a nije teško pretpostaviti da je Cristiano osobno sudjelovao u odabiru kamena i dizajnu prstena.

Georgina Rodriguez watching the Balenciaga ss26 show wearing sparkly rings
Foto: Profimedia

Obje su dame za ovu priliku odabrale crne, minimalističke kombinacije s potpisom Balenciage, što je luksuz njihovih prstena učinilo još izraženijim.

