Kakva razlika: Alen je pokazao kako je izgledao sa 16 godina

<p>Pobjednik treće sezone showa 'Život na vagi' <strong>Alen Abramović </strong>(46) objavio je fotografiju iz mladosti. Alen na fotografiji ima 16 godina i razbarušenu, crnu kosu. Fotografija je iznenadile njegove pratitelje jer je Alen sada ćelav. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Alenom Abramovićem</strong></p><p>Nakon objave fotografije iz tinejdžerskih dana, Alena su pratitelji uspoređivali s kantautorom <strong>Mickom Hucknallom </strong>(60). </p><p>- Upravo me frendica upozorila da na ovoj tinejdžerskoj fotki s čupom i mrtvim očima sličim na Micka Hucknalla iz Simply reda - napisao je Alen te usporedio fotografije mladog Micka i sebe, a sličnost je više nego očigledna.</p><p>Alen je tijekom showa smršavio 84,6 kilograma, a s treniranjem nastavio je i nakon izlaska iz vile 'Života na vagi'. Ipak, udebljao se nekoliko kilograma nakon showa, kao i većina kandidata, ali uporno radi na tome da ne vrati stare kilograme.</p><p>- Vaga kaže da me voli, vrtim se oko stotke i ne bih niti volio manje jer to ne izgleda dobro na moju konstituciju. No, ogledalo kaže kako je trbuh i dalje kritičan. Mislim da ću to jedino moći riješiti operativnim zahvatom, o čemu intenzivno promišljam nakon što sam shvatio kako tu ne pomažu nikakvi treninzi - ispričao je Alen za <a href="https://www.rtl.hr/tv/tv-novosti/3854344/alen-iz-zivota-na-vagi-vaga-kaze-da-me-voli-a-ogledalo-da-mi-je-trbuh-kritican/" target="_blank">RTL</a>. </p>