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SVE JE BILO U DETALJIMA

Kakva večer u Veneciji! Brazilka jedva ukrotila bujni dekolte, a Scarano poslala snažnu poruku

Peti dan Venecijanskog filmskog festivala donio je nešto mirnije modne kombinacije. Nakon nekoliko večeri u kojima su crvenim tepihom dominirali duboki dekoltei, visoki prorezi i gola leđa, zvijezde su u nedjelju uglavnom birale elegantnije i zatvorenije kreacije. Ipak, ni ovoga puta nije nedostajalo detalja koji su privukli pažnju
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83rd Venice International Film Festival - Screening of the movie "The Echo Chamber" in competition
Na crvenom tepihu pojavio se i Ricky Martin, koji je za ovu večer odabrao bijeli sako, bijelu košulju i tamne hlače. Kombinaciju je upotpunio ogrlicom i zatamnjenim naočalama. | Foto: Yves Herman
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Na crvenom tepihu pojavio se i Ricky Martin, koji je za ovu večer odabrao bijeli sako, bijelu košulju i tamne hlače. Kombinaciju je upotpunio ogrlicom i zatamnjenim naočalama. | Foto: Yves Herman
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