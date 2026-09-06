Kakva večer u Veneciji! Brazilka jedva ukrotila bujni dekolte, a Scarano poslala snažnu poruku

Peti dan Venecijanskog filmskog festivala donio je nešto mirnije modne kombinacije. Nakon nekoliko večeri u kojima su crvenim tepihom dominirali duboki dekoltei, visoki prorezi i gola leđa, zvijezde su u nedjelju uglavnom birale elegantnije i zatvorenije kreacije. Ipak, ni ovoga puta nije nedostajalo detalja koji su privukli pažnju
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Na crvenom tepihu pojavio se i Ricky Martin, koji je za ovu večer odabrao bijeli sako, bijelu košulju i tamne hlače. Kombinaciju je upotpunio ogrlicom i zatamnjenim naočalama.
| Foto: Yves Herman
Na crvenom tepihu pojavio se i Ricky Martin, koji je za ovu večer odabrao bijeli sako, bijelu košulju i tamne hlače. Kombinaciju je upotpunio ogrlicom i zatamnjenim naočalama. |
Foto: Yves Herman
Na crvenom tepihu pojavio se i Ricky Martin, koji je za ovu večer odabrao bijeli sako, bijelu košulju i tamne hlače. Kombinaciju je upotpunio ogrlicom i zatamnjenim naočalama.
| Foto: Yves Herman
Bijela je bila izbor i Débore Nascimento, no njezina je haljina bila znatno odvažnija. Brazilska glumica pojavila se u kreaciji punoj volana i prozirnih detalja, a najviše pažnje privukao je duboki dekolte. Nascimento je dio glumačke postave filma 'Hombre al Agua'.
| Foto: Yara Nardi
Njezina kolegica Esmeralda Pimentel ostala je u istoj boji, ali je odabrala potpuno drukčiju siluetu. Duga bijela haljina ravnog, gotovo geometrijskog kroja imala je prozirne dijelove na gornjem dijelu i otvorena leđa, dok je pri dnu završavala raskošnim slojevima perja i tila.
| Foto: Yara Nardi
A onda je stigla Irina Shayk. Ruska manekenka brzo je razbila niz nešto zatvorenijih izdanja u crnoj pripijenoj haljini dubokog dekoltea. Posebno su se istaknule vezice koje su se protezale duž bokova i bedra te otkrivale dosta kože. Look je upotpunila kristalnim chokerom i upečatljivim plavim prstenom.
| Foto: Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
No najjaču poruku večeri poslala je Greta Scarano. Voditeljica ovogodišnjeg festivala pojavila se u crvenoj kombinaciji s prozirnom bluzom i dugom suknjom, a pred fotografima je na obrazu nosila crveni trag.
| Foto: Yves Herman
Nije riječ bila samo o modnom detalju, crvena oznaka bila je simbolična poruka kojom je željela skrenuti pozornost na nasilje nad ženama.
| Foto: Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Yves Herman
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Leonie Hanne
| Foto: Yves Herman
Mara Lafontan
| Foto: Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Foto Yves Herman
Alicia Vikander i Michael Fassbender
| Foto: Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Luca Marinelli i Susan Sarandon
| Foto: Yara Nardi
Luca Marinelli i Alissa Jung
| Foto: Yara Nardi