Kakve emocije! Stela Rade kao Christina Aguilera taknula žiri: 'Pogodilo me, znam kako je to'

U velikom finalu showa 'Tvoje lice zvuči poznato' nastupila je i Stela Rade. Transformirala se u Christinu Aguileru, otpjevala pjesmu 'Hurt' i izazvala brojne emocije. I uoči nastupa je ova glazbenica ispričala da je jako emotivna. Njezin nastup prva je komentirala Minea koja je rekla da ju je bilo divno i za slušati i za gledati.

- Ti si toliko sitna, a toliko velika, vokalno nevjerojatna. Ja se tebi divim, tvojim mogućnostima, s kakvom lakoćom pristupaš svemu što radi, pjevaš, donosiš s nekom posebnom notom, baš si velika - rekla je Minea.

- Imaš taj neki ogromni talent u sebi, to ne možeš naučiti, takav se rodiš i to imaš i nosiš u sebi. Ti si nama donijela to neko posebno savršenstvo, ti si nama ovdje dala jako puno - poručila je.

Enis Bešlagić bio je posebno taknut njenom izvedbom te priznao kako ga je dirnula sama njena pojava na sceni.

- Tako me pogodilo, valjda zato što me se tiče. Biti taj tužni pajac, taj klaun, koji često nasmijava i ljude, i Bogu hvala da toliko godina već radim to profesionalno i da uživam u tome, ali mi u tom svijetu onih koji smo uvijek oni od kojih se nešto očekuje da izbace, znamo koliko nekad znamo biti i usamljeni i tužni, i u svom svijetu. Ja mislim da si ti Stela ta koja zna što je kafana, i nije lako biti u tom svijetu i okruženju. Ja smatram da ti nisi odabrala taj put nego da je taj put tebe odabrao i Bog ima razlog zašto ti jesi tu, da ljudima donosiš osmijeh. Ti si svoja i jedinstvena i mislim da samo trebaš koračati hrabro, hvala ti što si kroz ovu pjesmu uspjela dotaknuti nas koji se tako osjećamo - rekao je.

- Stela došla i izdominirala. Zasluženo je tu gdje je. Ja sam znao da ćeš ti ovo pojesti za doručak, ti si muzikalna, imaš predivnu kontrolu vokala, prekrasnu dikciju - zaključio je Mario Roth.