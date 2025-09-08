Obavijesti

NAJJAČE OTVORENJE HOROR ŽANRA

Kakvo horor ludilo u kinima! 'Prizivanja 4: Posljednji obredi' srušili sve rekorde u Hrvatskoj

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
7
Foto: PROMO

'Prizivanja 4: Posljednji obredi' u samo pet dana prikazivanja srušilo je rekorde u hrvatskim kinima. Film je pogledalo 30.210 ljudi, a na blagajnama je zaradio 269.624 eura

Veliko finale studija New Line Cinema - Prizivanja 4: Posljednji obredi - koji je u distribuciji Blitz filma s prikazivanjem krenuo prije pet dana, već je sada ostvario odličnu gledanost u kinima i može se pohvaliti titulom najvećeg horor debija svih vremena po zaradi na kino blagajnama, te najjače otvaranje istoimene franšize u Hrvatskoj! Film je proteklog vikenda, uključujući i pretpremijerni dan otvaranja, pogledao 30.210 gledatelj, sa zaradom od 269.624,32 Eur na kino blagajnama.

POGLEDAJTE VIDEO:


 
Ovo je posljednji put da će gledatelji uživati u više od 2 milijarde dolara vrijednoj Prizivanja (Conjuring) franšizi u ovom obliku, u režiji veterana franšize Michaela Chavesa i produkciji arhitekata franšize Jamesa Wana i Petera Safrana.

- Godinama smo gradili ovu priču oko Warrenovih, i to je omogućilo publici da se istinski poveže s Edom i Lorraine - rekao je gospodin Safran u poruci.

- Element ‘finala’ zasigurno je privukao još širu publiku nego što se očekivalo. Film je pun iznenađenja i drži publiku neprestano u napetosti - dodao je.

Foto: PROMO


Posljednji obredi zatvaraju priču o Edu i Lorraine Warren, paru lovaca na duhove koji čine srce ovog svijeta. Kada su James Wan i Peter Safran krenuli raditi prvi film Prizivanja, cilj je bio snimiti jedan vrhunski nadnaravni triler, kakav ljudi dugo nisu imali priliku vidjeti, i time vratiti jedan veliki žanr na zasluženo mjesto. To je bio cilj. Iako su već tada znali da imaju desetke slučajeva Warrenovih koje bi mogli istražiti kasnije, nikada nisu razmišljali o nastavcima ili gradnji franšize. Tada su samo željeli napraviti jedan sjajan film.

Foto: PROMO


Farmiga i Wilson glume uz Miu Tomlinson i Bena Hardyja, koji utjelovljuju kćer Eda i Lorraine, Judy Warren, i njezina dečka Tonyja Speru, dok se Steve Coulter vraća kao otac Gordon. U filmu također glume Rebecca Calder, Elliot Cowan, Beau Gadsdon, Kíla Lord Cassidy, John Brotherton i Shannon Kook.

Foto: PROMO


 

