Kakvo iznenađenje! Bivši se kandidati vraćaju u Život na vagi: 'Tko zna što može biti...'

Početak je novog dana, a Nena, Domagoj i Dominik razmišljaju kakva će ih sve iznenađenja dočekati ovaj tjedan jer im je jučer Antonija na vaganju otkrila da ih samo troje ide u finale.

- Iznenađenje je da tvoja ulaznica više ne vrijedi, da se moraš boriti sam za sebe - zafrkava Nena Dominika, a i Domagoju je ta ideja jako zabavna.

- Kada misliš da te više ništa ne može iznenaditi, tek onda kreće iznenađenje. Tko zna što se može dogoditi?! - kaže Dominik.

Foto: rtl

- A što ako tijekom tjedna bude neka eliminacija? - zanima Dominika, a Nena i Domagoj ne kriju da je i njima to palo na pamet.

- Želio bih da bude što nakrcaniji raspored da ovo vrijeme što prije prođe i da se što prije vratim kući svojoj obitelji - zaključuje Dominik.

Domagoj smatra da će se gledati ukupni postotak izgubljene tjelesne mase za ulazak u finale, što je po njemu najpravednije, ali svjestan je da može biti svašta.

- S obzirom na to da sam dogurala ovako daleko, osjećam se jako dobro, ali sam nestrpljiva da vidim što me sve čeka jer je na kraju uvijek najzanimljivije - kaže Nena da bi zaključili kako može biti milijun scenarija i otišli na trening.

Foto: rtl

- Nisam neke volje, ponovno sam malo potonula, nije mi se radio taj trening - iskrena je Mare kojoj se brzo vratio osmijeh na lice kad je doznala kakvo su iznenađenje pripremili Mirna i Edo.

- Malo vas je - zagonetno su rekli treneri i dodali: „Logično je da malo napravimo gužvu.“

Uslijedilo je zacijelo najljepše iznenađenje ovog tjedna: vraćaju su se Dudo, Galla, Kate, Zoran i Zvone!

- Možda se i oni vraćaju kao pravovaljani kandidati, možda su vani najbolje gubili, tko zna što se može dogoditi… - smatra Dominik, no Ante su važnije neke druge stvari.

Foto: rtl

- Možda su konkurencija, ali nije mi to bitno - bitno mi je vidjeti te ljude, bitno mi je vidjeti prijatelje - objašnjava.

- Srce mi je ko kuća, lupalo je tristo na sat, samo da ih sve odreda zagrlim, poljubim jer su toliko nedostajali - otkriva Mare, a zašto su oni stigli i hoće li sudjelovati u posljednjem velikom izazovu ove sezone - ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.