Kamere 'okupirale' Dubrovnik! Zvijezda X-Mena lovi ubojicu, a tragovi vode sve do Straduna?

Potjera za plaćenim ubojicom vodi sve do dubrovačkog Straduna! Među zidine su ponovno stigle filmske kamere, a ovaj put snima se triler-serija 'Disavowed' u kojoj glavnu ulogu ima James Marsden (53), zvijezda filmova 'X-Men'. Snimanje je u petak privuklo pozornost u povijesnoj jezgri Dubrovnika, koja će se naći u priči o agentu CIA-e, opasnom ubojici i nagradi od čak 15 milijuna dolara, piše DuList.

Foto: Ivan Poznaik/Dubrovački list

- Svjetske produkcije nastavljaju birati Dubrovnik, a naše ulice ponovno postaju pozornica priča koje putuju svijetom. Još jedna snažna promocija Grada! Jer svijet je naša mjera - pohvalio se gradonačelnik Mato Franković na Facebooku.

Marsden u seriji glumi Brada Griffina, iskusnog agenta CIA-e koji pokušava pronaći plaćenog ubojicu odgovornog za smrt njegova kolege. No usred međunarodne potrage dobiva otkaz. Griffin se ne želi pomiriti s time pa odlučuje sam krenuti za ubojicom. Na njegovu je glavu raspisana savezna nagrada od 15 milijuna dolara, koju bivši agent namjerava osvojiti.

Foto: Profimedia

Marsden je jedan od izvršnih producenata serije, a gledatelji ga najbolje poznaju po ulozi Cyclopsa u filmovima 'X-Men'. Glumio je i u romantičnoj drami 'The Notebook', filmu 'Sonic the Hedgehog' te serijama 'Westworld', 'Dead to Me' i 'Paradise'. Uz njega će u novom trileru glumiti i Norman Reedus, poznat po ulozi Daryla Dixona u seriji 'The Walking Dead'. Glumačkoj ekipi pridružili su se i Sylvia Hoeks, koju je publika gledala u filmu 'Blade Runner 2049', te Bokeem Woodbine, poznat po seriji 'Fargo'.

Foto: Ivan Poznaik/Dubrovački list

Iza serije stoje scenaristi Art Marcum i Matt Holloway, koji su radili na filmovima 'Iron Man' i 'Uncharted'. Prve dvije epizode režirat će Michelle MacLaren, koja je radila na popularnim serijama 'Breaking Bad' i 'Game of Thrones'.

Foto: Ivan Poznaik/Dubrovački list

Dubrovnik je i ranije ugostio brojne holivudske produkcije. U gradu su se snimale 'Igra prijestolja', 'Ratovi zvijezda' i 'Robin Hood', a prošle godine ondje je boravila i ekipa Netflixove serije 'Outer Banks'. Nedavno su dubrovačke ulice poslužile i za snimanje britanske serije 'The Portrait of a Lady'. Serija 'Disavowed' prikazivat će se na Apple TV-u, no datum premijere još nije objavljen.