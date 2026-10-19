Kanadska rock'n'roll mašina stiže u Zagreb 21. listopada

Zagrebački Vintage Industrial Bar ove srijede, 21. listopada, postaje središte beskompromisnog rock'n'rolla! Na pozornicu jednog od najpoznatijih zagrebačkih klubova stiže kanadski hard rock trio Danko Jones, bend koji već više od 25 godina neumorno osvaja svjetske pozornice energičnim nastupima, žestokim gitarskim riffovima i zaraznim rock himnama. U Zagreb dolaze u sklopu velike turneje „Rising“, kojom promoviraju aktualni album „Leo Rising“, a kao posebni gosti večeri pridružit će im se britanski rock'n'roll sastav Split Dogs.

Danko Jones već desetljećima slove za jedan od najenergičnijih koncertnih bendova na međunarodnoj rock sceni. Njihova glazba ne poznaje kompromise, a spoj hard rocka, punka i metala, uz prepoznatljivi vokal karizmatičnog frontmena Danka Jonesa, osigurao im je vjernu publiku diljem svijeta. Bez nepotrebnog pretvaranja, ali uz maksimalnu dozu energije, ovaj kanadski trio svaki koncert pretvara u eksplozivnu proslavu rock'n'rolla.

Tijekom bogate karijere objavili su niz hvaljenih albuma, od kultnih izdanja „We Sweat Blood“ i „Sleep Is The Enemy“ do novijih „A Rock Supreme“ (2019.), „Power Trio“ (2021.) i „Electric Sounds“ (2023.). Njihov aktualni, dvanaesti studijski album „Leo Rising“ nastavlja ondje gdje su prethodnici stali, donoseći prepoznatljivu kombinaciju snažnih gitara, beskompromisnog ritma i refrena stvorenih za koncertno pjevanje uglas. Njihov diskografski rad tijekom godina prepoznat je i nominacijama za prestižnu kanadsku glazbenu nagradu Juno.

Da je riječ o bendu koji najbolje funkcionira upravo na pozornici, potvrđuje i impresivan popis njihovih koncertnih iskustava. Nastupali su na velikim europskim festivalima poput Roskildea, Nova Rocka i Szigeta, a pozornice su dijelili s nekim od najvećih imena rock glazbe, uključujući Guns N' Roses, Ozzyja Osbournea, The Rolling Stonese i Motörhead. Njihove turneje odvele su ih od Europe do Brazila, Japana i Australije, dok su njihove pjesme pronašle put i do televizijskih serija, reklama te velikih sportskih događanja.

Frontmen Danko Jones, basist John Calabrese i bubnjar Rich Knox poznati su po nastupima koji od prve do posljednje minute ne dopuštaju predah. Upravo takva atmosfera očekuje zagrebačku publiku ove srijede, kada će Vintage Industrial Bar ispuniti sirovi zvuk gitara, snažni ritmovi i neukrotiva energija jednog od najupornijih čuvara pravog rock'n'rolla.

Dodatno zagrijavanje prije kanadskih rockera osigurat će Split Dogs, britanska četvorka koja posljednjih godina privlači sve veću pozornost svojim glasnim, brzim i energičnim rock'n'rollom. Njihovi koncerti poznati su po eksplozivnoj atmosferi i sirovoj punk energiji, zbog čega će biti idealan uvod u večer posvećenu žestokom zvuku.

Danko Jones i Split Dogs nastupaju ove srijede, 21. listopada, u zagrebačkom Vintage Industrial Baru. Publiku očekuje večer glasnog, iskrenog i beskompromisnog rock'n'rolla, a ulaznice su dostupne putem sustava CoreEvent.