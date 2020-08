Kandidati kuhaju specijalitete: 'Nema jela koje nisam kušala'

Svaki me put iznova oduševe domaće namirnice i pažnja kojom ih ljudi uzgajaju, kaže producentica emisije 'Večera za 5 na selu' Marija-Jelena Zen

<p>Trenutak koji se dugo čekao napokon je stigao: ukusni recepti i vesela ekipa 'Večere za 5 na selu' vraćaju se na male ekrane, a u dvanaestoj sezoni gledatelji RTL-a imat će priliku upoznati nove zanimljive kandidate i uživati u pravom gastronomskom putovanju kroz Hrvatsku.</p><p>Omiljena kulinarska emisija i u ovoj sezoni gledatelje upoznaje s klasičnim jelima koje su pripremali naši stari, tradicionalnim receptima u modernom ruhu, a publika će otkriti i kolika je sreća imati vlastiti vrt s ukusnim plodovima te što odlikuje pravog domaćina. </p><p>- Obožavatelji formata ponovno će moći provjeriti što se to kuha u Slavoniji, Istri, Šibeniku, Varaždinu, Čakovcu, Splitu…, diljem Hrvatske! Premda više gotovo i ne postoji tradicionalno jelo koje nisam kušala, svaki me put iznova oduševe domaće namirnice i pažnja kojom ih ljudi uzgajaju - kaže producentica emisije Marija-Jelena Zen.</p><p>Petero živopisnih kandidata svaki će se tjedan hrabro uhvatiti ukoštac s velikom zadaćom - predstavljanjem kulinarskih specijaliteta svoga kraja, a sve kako bi opravdali očekivanja ostalih natjecatelja za stolom te naposljetku osvojili nagradu - Prima poklon-bon u vrijednosti od 5000 kuna dok će ostali sudionici showa osvojiti bon u vrijednosti od 1000 kuna. </p><p>- Jako je zanimljivo vidjeti kako se isti recepti razlikuju od mjesta do mjesta, iako su udaljeni možda samo nekoliko kilometara. A osim što trebaju znati pripremiti jela, za natjecatelje je najvažnije da su to komunikativne, druželjubive i zabavne osobe koje žele pokazati po čemu je njihov kraj poseban, a okusi različiti te čime se najviše ponose - otkriva Marija-Jelena Zen.</p>