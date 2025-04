Kandidati u 'Braku na prvu' su rangirali ostale po privlačnosti: Favorit svim ženama bio Franjo

Rangiranje po privlačnosti u 'Braku na prvu' otkrilo je neočekivane simpatije i komentare među kandidatima, a Franjo se istaknuo kao favorit zahvaljujući svojoj smirenosti, visini i toplom karakteru.

Marko je zbog godina na posljednje mjesto stavio Jeannette, baš kao i Irma Simona. Na Silvijino iznenađenje, Hrvoju je najprivlačnija Irma zato što ne koristi puno šminke. „Po meni je ona za njega previše mirna“, objasnila je Silvija, kojoj je Franjo na prvome mjestu zbog visine.

Hrvoje je na drugo mjesto stavio Kristinu S. jer se vidi da drži do sebe, a Silvija je odabrala Marka, prema istom kriteriju kao i Franju - zbog visine. „Visina je ženama dosta bitna, koliko ih čujem kad govore kako nikad ne bi mogle imati nižeg muškarca od sebe“, komentirao je Hrvoje. Naposljetku je Hrvoje stavio Silvijinu i svoju fotografiju iznad ostalih, nasmijao svoju suprugu i zagrlili su se.

Marku je najprivlačnija Kristina S. „Gledao sam i fizičku privlačnost, ona ima taj seksepil u sebi, a i jaka je osoba. Temperamentna je i mislim da bih se mogao uklopiti u to, a i mislim da bismo imali dobru komunikaciju“, objasnio je Marko. Irmi su na prva dva mjesta Hrvoje i Franjo.

„S obzirom na to da nisam njegov tip, stvarno baš lijepo od njega da mi daje toliko komplimenata, valjda to stvarno i misli onda“, rekla je Ema koja je pročitala njihov prvi zadatak koji su im poslali stručnjaci. Trebali su poredati prioritete u životu i, naravno, bolje se upoznati. I dok je Ema brzo redala kartice jer je već razmišljala o tim temama, Manuel se prilično pomučio jer je želio biti iskren, ali nije baš mislio da će ikad govoriti o, primjerice, seksu pred kamerama.

Ema je primijetila da slično razmišljaju, a Manuel je bio iznenađen što je nisko stavila sport. „Stavila sam sport malo niže zato što u životu želim naći adekvatnog partnera i želim imati djecu danas, sutra te graditi karijeru sa svojim partnerom, što mi je puno bitnije od mog sporta“, iskreno je rekla Ema i objasnila da joj je najvažniji partner jer s njim može imati djecu, a novac joj nije toliko bitan.

Manuelu se svidjelo sve što mu je rekla, a najviše što je stavila djecu prije karijere. Otkrio je da mu je nakon partnera najbitnija vjera, ali ne neka određena, nego u nešto. „Mi smo duša i tijelo, trebamo biti skladni i u tome“, rekao je dok Ema smatra da je malo više trebao staviti djecu ako ih toliko spominje. No na kraju su bili vrlo zadovoljni što vrlo slično razmišljaju.

Kad su poredali kandidate po fizičkoj privlačnosti, parovi su trebali napraviti novi poredak - s kime bi bili u braku. Poslije Marka, koji je Irmi na prvome mjestu, ona je stavila Franju te objasnila: „On je miran čovjek, pametan, dobar u srcu… sve mi se to sviđa. Marko je također rekao kako bi prvo bio s Irmom u braku, a onda je odabrao Kristina S. „Znači, Tina i Franjo su nam hit“, zaključila je Irma.

Hrvoje smatra da bi mu bilo najbolje u braku s Doris, a Silvija je ponovno odabrala Franju. Hrvoje je iskreno rekao kako muškarci prvo gledaju izgled, pa onda sve ostalo te naglasio kako je bitan cijeli paket. „Žene više gledaju karakter“, rekao je i zaključio da su Silvija i on najbolje prošli i da je dobio najzgodniju ženu, ali i cijeli paket.

I Ema i Manuel dobili su pitanja koja bi im trebala pomoći da se bolje upoznaju. Manuel se opet uplašio intimnih pitanja jer ne krije da je sramežljiv, no ipak je priznao Emi da osjeća seksualnu privlačnost prema njoj, a ona je njemu otkrila da je njezin tip muškarca. „To mi je bilo fascinantno kad je rekla jer ne treniram i lijenčina sam“, rekao je Manuel i nastavio u iskrenom tonu, objasnivši Emi da možda fizički nije njegov tip cure, ali sviđa mu njezina unutrašnjost, kako zrači.

Franji je Doris na prvome mjestu po privlačnosti, pa Silvija, dok je njegova supruga na prvo mjesto stavila Marka jer joj je zgodan, zatim Hrvoja pa te onda svog supruga koji je rekao da ga to nije iznenadilo i da je to očekivao. Kad su razgovarali s kim bi mogli biti u braku, Igor je rekao Doris da zna da će reći Marka jer ga stalno škica, a ona se prvo smijala, ali se na kraju složila s njegovim riječima.

Doris je naposljetku odabrala Franju pa Marka dok je Igor objašnjavao mu je Kristina G. najslađa pa mu je supruga rekla kako je primijetila da je odmjerava. „Ne volim starije. Volim mlađe, ono, sedam, osam, deset“, rekao je Igor, a Doris mu je predložila da se zamijene za partnere.

Stjepanu je Doris najprivlačnija ponajprije zbog osmijeha, a njegova supruga se odlučila za Marka zato što ima jako dobru energiju i predobar joj je lik. Na drugo mjesto Stipe je stavio Jeannette jer mu se sviđa njezina energija, a Kristina se tome čudila jer mu može biti baka. Igor je drugi Kristinin izbor, a kad su počeli objašnjavati zašto oni nisu privlačni jedno drugome, opet je došlo do trzavica.

„Ne želim da me uopće gleda na taj način, neugodno mi je kad pomislim da me gleda kao nekoga s kim bi fizički nešto mogao imati jer ne bi mogao nikada“, rekla je Kristina. Stjepan misli da bi mu s Doris bilo najbolje u braku jer je zgodna, ima dobru energiju, smisao za humor dok Kristina misli da je to zato što se ona njemu ne suprotstavlja, no ipak smatra da nije dovoljno zreo za nju. „Ona je majka, ima dijete i to je jako ozbiljna stvar“, rekla mu je Kristina.

Kristina S. je odabrala Marka za supruga, a Franjo se odlučio za Doris jer mu karakterno odgovara te primijetio kako to njegovoj supruzi baš i nije najbolje sjelo. „On uvijek govori da sam preglasna i mislim da mu to smeta kod mene pa bi mu možda Irma, koja je tiha, povučena, samozatajna, bolje odgovarala“, rekla je Kristina S., a Franjo je potvrdio da imaju dosta sličnih karakternih crta.

Doris i Igor pričali su o Kristini i Stjepanu, koji su se ponovno porječkali. „Stjepan voli biti u centru pozornosti, teško će to promijeniti, malo su smirili tenzije, no opet su se vratili na isto i mislim da oni to ne mogu riješiti“, rekao je Igor, a Doris ga je zafrkavala da treba pozvati Kristinu u goste jer je jako tužna. „Ne bih te mijenjao ni za Kiku, ja samo želim svoju suprugu, nijednu drugu“, rekao joj je Igor.

Ema i Manuel su se spremali na spavanje, a on je komentirao kako mu je malo čudno spavati pored nekoga koga ne poznaje, ali da se navikava te da je tužan što se njihov medeni mjesec bliži kraju. „S druge strane se radujem zato što krećem u neku novu avanturu“, kaže Manuel.

