Kandidati u MasterChefu morat će spariti jela s vinima u novom izazovu: 'Crno mi je najdraže'

Na radnim jedinicama natjecatelje MasterChefa dočekat će čaše s vinom, a upravo će one označavati zadatak koji će od njih tražiti da pokažu svoje razumijevanje ravnoteže između hrane i pića. Svoja jela morat će spariti s vinima, što znači da će okus, miris i tekstura svakog zalogaja morati biti u skladu s karakterom vina koje uz njega stoji.

Kako objašnjava 27-godišnji Kristijan Harjač, nositelj najprestižnijih svjetskih diploma s područja vina i dvostruki osvajač titule najboljeg sommeliera: „Najvažniji razlog zbog kojeg biramo vina za jela je da jela nadopunjujemo, balansiramo i izražavamo. Npr. ako imate masniju hranu, moramo imati svježinu u vinu, uz jelo koje je intenzivno i kompleksno morate imati i takvo vino, a kad imamo slastice, razmišljamo o slatkim vinima. Vino mora biti jednako ili slađe od vašeg deserta, inače će vam se vino činiti kao da nema karaktera. Ako je hrana ljuta, odnosno jako začinjena, treba voditi računa o tome da vino nema puno alkohola, jer će dati gorak okus.“

Među kandidatima će biti raspoređene tri vrste vina koje povezuje snažan karakter i jaka aromatičnost. Žiri će im odrediti glavnu namirnicu koju će morati termički obraditi, začiniti i dopuniti prilogom te je uskladiti s jednim od odabranih vina.

Renata će s osmijehom dočekati zadatak: „Test kreativnosti mi je najdraži jer tu možemo puno eksperimentirati po svojoj volji.“ Mark će biti odlučan i samouvjeren: „Novi je dan. Gledat ću da se istaknem“, reći će, dodajući kroz šalu da je spreman na još degustacija jer „popio bih crno vino uz bilo što.“ Selma će se osloniti na znanje i intuiciju: „Teoretski znam dosta o vinima, mogla bih i samu sebe iznenaditi u ovom zadatku.“

Krunoslav, koji je dobio karticu imuniteta u prošlom izazovu, sada će izabrati uz koje meso i koje vino će kuhati pojedini kandidati. „Crno vino mi je jedno od dražih pića. U razumnim količinama“, reći će Krunoslav.

Zadatak koji čeka kandidate bit će test razumijevanja i sposobnosti da prepoznaju nijanse okusa, stoga ne propustite novu epizodu MasterChefa.