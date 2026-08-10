Kandžija o cijeni iskrenosti: "Vjerojatno sam je platio, ali ne žalim, tako sam odabrao"

Kandžija više od petnaest godina predstavlja jedno od najoriginalnijih i najautentičnijih imena domaće glazbene scene koji kontinuirano pomiče granice hip hopa, gradeći prepoznatljiv autorski izraz koji spaja svakodnevne teme, društvenu angažiranost, sirovu energiju, humor i emociju. Nastupa i snima s bendom, a iza sebe ima sedam studijskih albuma te bogato koncertno iskustvo diljem regije. Aktualni album "Trostruki salto" ubraja se među najuzbudljivija izdanja godine, što potvrđuju nagrade poput Porina i Rock&Off za hip hop album godine, a nedavno se široj publici predstavio nastupom na Dori s pjesmom 3 ujutro, pritom ne gubeći karakteristični humor i šarm. Stjepko Galović je u razgovoru za 24sata komentirao novi album, ljetne nastupe, ali i svoj autorski rad.

Nakon ovogodišnje Dore Kandžiju je brojna publika otkrila prvi put, a komentirao je kako je imao osjećaj da je odjednom postao "novi izvođač".

- Treba održati tu nevinost, da nešto radiš prvi put, bez obzira koliko se baviš nečim. Želio sam da imamo neku novu vatru, malo je bilo drukčije, i interesantno je bilo - komentirao je. Album "Trostruki salto" za njega je novi korak u karijeri.

- Sigurno je novo poglavlje, drago mi je da se to čuje. Imali smo dogovor da probamo nešto drukčije, imao sam okvir, ali sam želio da me i pjesme vode, da ne zakočim ništa. Krenuli smo raditi, puno sam se igrao i nastao je salto - iskren je Kandžija. Brojna publika i dalje ga veže za "Bambus i kavijar", iako danas piše potpuno drugačije pjesme.

Foto: Patrik_Pukko

- Ma nije mi cilj da zbunjujem ljude, ali da ih iznenađujem nekad, isto kao i sebe, to je istina. Energija je iskrena i dajem to što imam sada, ovaj tren, ništa iz starih ladica i ništa na staru slavu, kako se kaže. To se osjeti - ispričao nam je. Osvrnuo se i na pisanje pjesama te kaže kako nekad odmah sve "sjedne" i samo shvati da je "to to" kod nove pjesme, a nekada isto tako, ali u više navrata.

- Nekada mijenjaš tekst ili pogriješiš nešto i to te odvede negdje drugdje. Meni je najvažnije da istražujem, idem gdje ni sam nisam bio, iznenadim se i onda igramo ozbiljno - ispričao je glazbenik. Na pozornici obraća pažnju na sitne detalje koji su važni, ali ako nešto i krene po zlu ne opterećuje se previše.

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- Najvažnije samo da čujem dobro i da dečki čuju dobro na bini, najdraže mi je kad se mi zaključamo u groove i kad publika s nama ode. To je prava stvar onda - komentirao je. Proteklih tjedana nastupio je na Martinskoj u Šibeniku te na festivalu Mudri Brk u Jelsi na Hvaru, gdje i inače ljetuje.

- Volim ekipu s Mudrog brka, vole glazbu i rade dobru stvar, prirodna smo kombinacija, a obožavam Jelsu, prelijepo mjesto i vežu me baš dobre uspomene od tamo - ispričao nam je Kandžija. Na domaćoj sceni ga prati reputacija čovjeka koji kaže što misli, a osvrnuo se i na to je li nekad zbog toga platio cijenu.

- Bavim se autorskim radom tako da imam sreću da mogu reći svoje mišljenje bez nekih posljedica, što znači da imam i odgovornost za reći istinu, a i da sam i dvorska luda. Ne znam jesam li platio cijenu, vjerojatno jesam, ali ok sam s tim, tako sam odabrao - iskren je glazbenik.