Kanye West (44) izrazio je neslaganje s kćerinom aktivnosti na društvenim mrežama, a čini se da bivša supruga Kim Kardashian (41) nije odlučila uvažiti njegovo mišljenje.

North West (8) krajem prošle godine počela je snimati videe s mamom Kim za TikTok, što Kanye nikako ne odobrava. Kanye je sad javno odlučio podijeliti svoj problem, a Kim je brzo na sve odgovorila.

- Budući da mi je ovo prva rastava, zanima me što mogu učiniti po pitanju toga da mi je kćer na TikToku protiv moje volje? - napisao je Kanye na svom Instagramu uz fotografiju North.

Kim je ubrzo nakon podijelila poduže objašnjenje na svom Instagram storyju:

- Kanyeovo napadanje koje je upućeno meni puno je štetnije od svih TikTokova koje North može snimiti. Ja kao roditelj koji je primarni pružatelj skrbi našoj djeci, trudim se maksimalno zaštiti svoje dijete dok u isto vrijeme dopuštam da izrazi svoju kreativnost, naravno uz nadzor odrasle osobe. To joj donosi sreću. Rastava je sama po sebi teška djeci, a Kanyeovi pokušaji da kontrolira i manipulira sve nas dodatno bole. Od početka moja je jedina želja bila da zdravo i u skladu odgajamo djecu, pa me jako rastužuje što Kanye to uporno onemogućuje. Željela bih sve stvari vezane za našu djecu rješavati privatno i nadam se da će se on javiti već trećem odvjetniku kojeg je angažirao tijekom prošle godine, te da ćemo sve riješiti prijateljski.

Nakon što je Kim objavila svoju stranu priče, ljutiti reper je odgovorio uz screenshot njezinog teksta.

- Kako misliš primarni skrbnik? Amerika je vidjela kako pokušavaš oteti moju kćer na njezin rođendan tako što mi nisi dala adresu zabave. Postavila si mi osiguranje u kući dok sam se igramo sa sinom, a onda me optužila za krađu. Morao sam napraviti test na droge nakon Chaginog rođendana jer si me optužila da sam pod utjecajem. Tracy Romulus prestani manipulirati Kim da bude takva... - napisao je Kanye u objavi i napao i Kiminu publicistkinju.

Kanyeovi obožavatelji ga u ovome ne podržavaju, pa su mu u komentarima poručili da se smiri i da riješi sve vezano za djecu privatnim putem.

- Nek netko ovom čovjeku oduzme mobitel - jedan je od najučestalijih komentara.

Kim i North se na TikToku dobro zabavljaju, a prati ih čak 5,5 milijuna ljudi. North je nedavno upalila i live prijenos, pa snimila mamu kako se odmara u krevetu, na što joj je Kim rekla da odmah ugasi jer nema dopuštenje snimati.

U Northino korištenje društvene mreže upleo se i njezin bratić, sin od Kourtney (42) i Scotta (38), Mason Disick (12):

- Ne želim povrijediti North, ali mislim da bi trebala uključivati live samo kad je uz nju odrasla osoba, jer bi mogla reći nešto što je krivo, pa će kasnije žaliti - napisao je brižni bratić.