Kanye ima plan, Kardashianki u crkvi želi namjestiti Brad Pitta

Američki glumac Brad Pitt (55) nedavno je postao član crkve koju je osnovao Kanye West (42). Američki reper sad za njega ima drugi plan.

Naime, kako piše britanski Mirror Kanye želi 'namjestiti' šogorici Khloe Kardashian (35) Pitta. Glumac se tijekom vikenda pridružio članovima obitelji Kardashian u Kanyeovoj crkvi u Wattsu u Kaliforniji. Brad je bio dobro raspoložen te je nakon ceremonije razgovarao s Kanyeom, Khloe, Kim Kardashian (38), Kourtney Kardashian (40), Kendall Jenner (23).

Khloe nikad nije skrivala simpatije prema glumcu, a svojevremeno u radio emisiji voditelju Howardu Sternu (65) priznala je kako bi s Pittom voljela imati prisniji odnos.

- Dovedite mi Brad Pitta i vodit ću ljubav s njim na otvorenom - rekla je Howardu otvoreno i dodala da joj je glumac zgodan. Nakon radio emisije na društvenoj mreži otkrila je kako joj je Brad postao lijep tek nakon što se maknuo od Angeline Jolie (44).

- Volim ga, ali mi se nije sviđao kad je bio jako mlad, kao u filmu 'Thelma & Louise' - objasnila je Khloe. Članica klana Kardashianka doista nema sreće kad je ljubav u pitanju zato se njezin šogor nada da će se svidjeti Bradu.

Khloe je nakon propalog braka s košarkašem Lamarom Odomom (39) koji je priznao kako ju je varao cijelu njihovu vezu, nekoliko puta uhvatila u 'kličnu' sa striptizetama, trendseterica i poduzetnica, a nedavno je progovorila i o prevarama drugog supruga, košarkaša Tristana Thompsona (27) s kojom ima kćer True (1).

U posljednjoj epizodi reality showa 'Keeping Up with the Kardashians' prikazan je njezin razgovor s prijateljicom Malikom Haqq (36) kojoj je otkrila kako ju je Thompson varao dok je bila u devetom mjesecu trudnoće, a potom joj zamjerao što mu je prevaru spominjala još sedam mjeseci poslije. Kad mu je sve oprostila nastavio je po starom.

- Moja sva energija je usmjerena prema True. Pokušavam ne razbijati glavu jer se onda svako malo pitam gdje je Tristan i što radi? - izjavila je Khloe priznajući kako ga još uvijek voli. Navodno je par jedno vrijeme išao i na bračno savjetovanje, no čini se kako ni to nije pomoglo.

Ipak, stvari su izmakle kontroli kad ju je Thompson prije nekoliko mjeseci prevario s Jordyn Woods (21), najboljom prijateljicom njezine sestre Kylie Jenner (21).

