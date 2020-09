Kanye: 'Mene ne može nitko platiti. Bogatiji sam od Trumpa'

Reper je demantirao da ga Republikanska stranka plaća da se kandidira na predsjedničkim izborima i uz to dodaje kako ima više novca od aktualnog američkog predsjednika Donalda Trumpa

<p>Svestrani <strong>Kanye West </strong>(43) u podcastu je ispričao kako je čuo tračeve da je u dogovoru s Republikancima u vezi izbora.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Kim Kardashian u suzama nakon svađe s Kanyeom Westom</strong></p><p>No, reper je demantirao da ga stranka plaća da se kandidira na predsjedničkim izborima i uz to dodaje kako ima više novca od aktualnog američkog predsjednika <strong>Donalda Trumpa</strong> (74).</p><p>Također, šuška se i kako je Westova kampanja samo prevara kako bi se privukli glasači od Trumpova rivala <strong>Joea Bidena</strong> (77), koji je član Demokratske stranke.</p><p>- Nitko mene ne može platiti! Imam više novca od Trumpa - kaže West.</p><p>Voditelj podcasta je rekao Kanyeu kako ljudi govore da on samo odvlači pažnju i da bi ga ljudi mogli izabrati na izborima samo zato jer ne žele još četiri godine 'trpjeti' Trumpa, dok Kanye tvrdi kako je izgubio povjerenje u aktualnog predsjednika. </p><p>Inače, Kanye je milijarder, a za to je posebno zaslužan njegov brend tenisica. Prema podacima na dostupnim na internetu, West je 'težak' 1,3 milijarde dolara, a Trump 2,1 milijardu dolara. </p>